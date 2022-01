Covid-19 : le bilan de ce 18 janvier dépasse la barre des 800 cas

Il s’agit sans nul doute d’une nouvelle vague de la covid-19 qui dévaste l’Algérie. Ceci dit, ce qui distingue ce nouveau rebond est le chevauchement qu’il y a entre deux souches du coronavirus, en l’occurrence le Delta et l’Omicron. Bien que les cas soient en hausse, la situation demeure maitrisable.

Aujourd’hui, le 18 janvier 2022, l’Algérie a recensé 810 nouveaux cas de contamination à la covid-19 contre 692 dont a fait état le bilan d’hier. Il s’agit donc d’une importante hausse.

Outre les cas de d’infections, le bilan de ce mardi fait également état de 12 nouveaux décès liés à des complications relatives au coronavirus, mais aussi de 37 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi de 435 nouvelles guérisons.

Covid-19 : Omicron dominera

Selon les spécialistes, l’impact du variant Omicron sur l’organisme est moins dangereux que celui de la souche Delta de la covid-19. Les risques demeurent toutefois présents. La prudence et le respect des consignes et des mesures de protection sont toujours de mise.

Selon le Pr Melhag, expert en virologie, la 4e vague « se distingue des précédentes vagues par la présence de plusieurs variants dont les plus importants sont le Delta et l’Omicron, mais aussi les virus hivernaux qui compliquent encore plus la situation à cause de la ressemblance des symptômes ».