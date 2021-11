Covid-19 : Benbouzid lance un appel aux pays africains

La pandémie de la covid-19 avec tous ses variants et différentes souches a paralysé le monde entier sur le plan économique, social et surtout médical. Cependant, les pays les plus affaiblis par les répercussions de la crise sanitaire, sont, sans aucun doute, ceux de l’Afrique notamment l’Algérie.

C’est autour de cette problématique que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid est intervenu hier, vendredi 26 novembre 2021, lors d’une réunion tenue en visioconférence avec ses homologues africains.

En effet, le premier responsable du secteur médical en Algérie a saisi l’occasion pour énumérer toutes les conséquences désastreuses de la pandémie particulièrement en Afrique, indique ce samedi 27 novembre, le journal arabophone El Nahar.

Selon le ministre algérien, les pays africains ont durement souffert de la covid-19 qui a négativement impacté les systèmes de Santé. À cela, s’ajoute les crises sociale et économique, ainsi que le manque de ressources nécessaires à la lutte contre la pandémie.

L’unification de l’Afrique pour faire face à la crise mondiale de la covid-19

De ce fait, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a appelé l’ensemble des pays africains à unifier leurs positions et placer la région au-dessus de toute considération afin d’exposer toutes ses lacunes relatives à la pandémie devant l’organisation mondiale de la santé.

Par ailleurs, l’intervenant a réitéré l’importance de la solidarité en ces temps de pandémie, et ce, pour assurer au continent africain, qui connait un taux de vaccination très faible, un nombre suffisant de vaccin.

Dans ce contexte, le ministre algérien à déclaré que les pays africains cherchent actuellement de nouveaux mécanismes qui leur permettent d’exposer un constat unifié sur la situation épidémiologique dans la région.

Il convient de préciser en conclusion que cette réunion intervient en préparation à la session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la Santé, prévue à Genève pour le lundi 29 novembre 2021, et à laquelle les pays africains sont invités à prendre part.