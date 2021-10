Covid-19 : Benbouzid agite le risque d’un retour au confinement

La pandémie du covid-19 a restreint le monde entier sur tout les plans. La mort, la maladie et la peur voilà le quotidien partagé dans les quatre coins du monde pendant longtemps. Aujourd’hui, le virus recule partout notamment en Algérie.

Après plus de deux ans, trois vagues du virus chacune plus meurtrières et effrayantes que l’autre, des mesures préventives qui régissent notre quotidien, le confinement partiel est enfin levé en Algérie. Hier, le premier ministère a annoncé cette levée avec le maintien des mesures préventives. Un record a été enregistré dans la même journée, en effet, 78 cas ont été recensés en 24h, un nombre que nous n’avons pas vu depuis plus d’un an.

L’Algérie est sous la barre des 100 cas, un fait rassurant mais qui rappelle tout de même que le virus est encore présent. Raison pour laquelle beaucoup de mesures sont encore en vigueur notamment pour les fêtes de mariages, de circoncision et les rassemblements familiaux.

Rabat-joie ou réaliste ?

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a indiqué aujourd’hui que la levée du confinement vient suite à la décrue du nombre de contaminations du covid-19. Il met en garde tout de même la population contre le risque d’une éventuelle quatrième vague que les experts redoutent pour le mois de novembre ou décembre. Il en profite pour rappeler et souligner l’importance de la vaccination compte tenu du taux des personnes vaccinées, nous sommes encore loin de l’objectif escompté et souhaité.

Le ministère de la Santé a également rappelé que les mesures préventives doivent être maintenues afin d’éviter un tournant dangereux, celui de la hausse du nombre des cas.

Il convient de noter que selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les baisses les plus importantes du nombre des cas de contaminations ont été enregistrées en Afrique soit une baisse de 37%.