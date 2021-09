Covid-19 : Benabderrahmane lance la production du 1er vaccin algérien

C’est officiel ! L’Algérie produit son premier vaccin contre le coronavirus. Le lancement officiel de la première usine nationale dédiée à la production du vaccin CoronaVac en Algérie est effectué ce mercredi par le Premier ministre.

Lors d’une visite qu’il a effectuée ce mercredi 29 septembre 2021 à Constantine, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a procédé à l’inauguration de la première usine nationale dédiée à la production du vaccin CoronaVac en Algérie, au niveau du groupe pharmaceutique public Saidal.

En marge du lancement de la production du vaccin, le Premier ministre a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l’accent sur « la maitrise des techniques et les technologies que requiert ce projet ».

Selon lui, « certains estiment que cette production n’est autre qu’une transformation de la matière première. Or, cette même transformation requiert une maitrise technique et technologique très aiguisée ».

« Et c’est ce qu’ont réalisé des cadres algériens. Et nous en sommes extrêmement fiers », a ajouté le premier responsable du gouvernement. « Nous tenons à les féliciter, à leur tête le ministre de l’Industrie pharmaceutique et la Directrice générale du Groupe Saidal ».

Perspectives et capacités de production du Groupe Saidal de Constantine

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé à l’ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-walis que le premier vaccin contre la Covid-19, fabriqué en partenariat avec la Chine, sortira le 29 septembre courant de l’usine de Saidal à Constantine.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, avait indiqué lundi dernier que l’Algérie compte se projeter dans l’exportation vers l’Afrique du vaccin anti-Covid-19 « CoronaVac » dans le cadre de l’initiative « Africa-Vac ».

Selon le directeur de l’unité de production de Constantine du Groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani, « le groupe produira un million de doses de vaccin anti Covid-19 dans le courant du mois d’octobre, 2 millions de doses en novembre et plus de 5,3 millions de doses de vaccin à partir de janvier 2022 ».

Pour ce qui est de la capacité de production, elle est de 320.000 doses par jour avec une moyenne de 8 heures de travail ce qui équivaut, d’après le même responsable, à 8 millions de doses par mois, 96 millions de doses par an et 200 millions de doses suivant le système de travail par équipe.