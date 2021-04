Covid-19 : augmentation fulgurante des contaminations à Médéa

Ces dernières semaines du mois d’avril ont connu une augmentation inquiétante des admissions des cas les plus graves de COVID-19 au niveau des services de réanimation des hôpitaux de la wilaya de Médéa, a affirmé son directeur de la santé et de la population (DSP), Mohamed Cheggouri.

Intervenant hier sur les ondes de la radio régionale, le premier responsable du secteur de la santé dans la wilaya de Médéa, a affirmé que la pandémie Covid-19 regagne du terrain. « Depuis plusieurs jours, le nombre de cas diagnostiqués positifs est en constante augmentation et la situation épidémiologique s’est dégradée », a-t-il révélé.

Cette augmentation fulgurante du nombre de cas intervient au moment où toutes les structures hospitalières et de soins de la wilaya, qui accueillent le plus grand nombre de personnes contaminées par la Covid-19, ainsi que les autres structures sanitaires, dédiées à la prise en charge des patients atteints par le coronavirus depuis le début de cette pandémie en mars dernier, connaissent une pression inégalée depuis plus de deux semaines.

« De nombreux cas sont chaque jour enregistrés et dont des cas graves contaminés par les variants britannique et nigérian », déplore le DSP de la wilaya.

Nécessité de revenir aux mesures de prévention

En effet, le relâchement manifeste dans l’observation des mesures barrières contre la Covid-19 inquiète les professionnels de la santé de la wilaya et fait craindre un rebond des contaminations dans la région. La menace est d’autant plus grande que les citoyens en tous lieux continuent à ignorer totalement le dispositif de prévention contre le virus.

Le directeur de la santé de la wilaya ajoute » le danger plane toujours et le virus continue de circuler. Les gens ne doivent pas oublier la situation traversée durant les premiers cas de décès qui ont endeuillé des familles et n’ayant même pas assisté leur inhumation. Il faut revenir aux mesures de prévention dans la vie en société et éviter les rassemblements familiaux, les enterrements et les lieux publics”.

Le personnel de santé inquiet devant le rebond des cas de contamination appelle encore une fois les citoyens à respecter les gestes barrières pour freiner la propagation de la pandémie, d’autant que les établissements hospitaliers sont démunis de moyens.