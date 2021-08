Covid-19 : AstraZeneca dévoile son nouveau traitement

Les recherches de lutte contre le coronavirus ne semblent pas s’arrêter à la découverte du vaccin. Mais avec les nouveaux variants de covid-19, les laboratoires de recherche se sont lancé dans la course aux traitements ; et AstraZeneca semble s’approcher du but.

En effet, le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé, ce vendredi 20 aout, avoir développé un traitement contre le coronavirus, dont les premiers résultats sont encourageants.

Selon un communiqué rendu public par AstraZeneca, il s’agit d’un traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442. Ce dernier permet de réduire fortement le risque de développer une forme symptomatique de la maladie de covid-19 chez les personnes fragiles.

« Il réduit de 77% le risque d’une forme symptomatique »

Citant des données de phase 3, le anglo-suédois a indiqué que ce traitement réduirait de 77% le risque de développer une forme symptomatique du covid-19. Dans le même communiqué, il est précisé qu’aucun cas sévère de coronavirus ni de décès n’ont été enregistrés lors essais cliniques de grande ampleur ayant été réalisés en France, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

En tout, les essais de ce traitement ont été effectués sur 5.197 participants, dont 75% présentaient des comorbidités. La même source a souligné que le traitement a été administré par voie intramusculaire. Le professeur en charge de l’essai, Myron Levin, a estimé que ce traitement pourrait aider les personnes qui pourraient avoir besoin de davantage qu’un vaccin pour retrouver des vies normales.