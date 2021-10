Covid 19 : allègement des condition d’accès en Tunisie

La stabilisation de la situation sanitaire se confirme de plus en plus. Suite à la décrue des cas de contaminations et l’augmentation du nombre de personnes vaccinées dans le monde, certains pays ont décidé d’alléger les restrictions et conditions d’entré à leurs territoires. C’est le cas par exemple de la Tunisie, une destination très prisé par les Algériens.

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé une série de nouvelles mesures dans le but d’alléger les conditions d’entrée dans le pays pour les personnes en provenance de l’étranger notamment les Algériens. Commençons d’abord par les personnes n’ayant pas reçu de vaccin ou ceux ayant reçu une seule dose.

Ces dernières sont obligées de présenter un test PCR négatif effectué au cours des 72 heures précédant l’enregistrement. Cette catégorie de passagers reste également soumis à un auto-confinement d’une durée de 7 jours au lieu de 10 jours. Tout en présentant un document de confirmation de réservation d’hôtel et paiement (voucher).

Les vaccinées ne sont soumis à aucune restriction

Les voyageurs entièrement vaccinés, 14 jours avant leur embarquement avec certificat à l’appui ainsi que les enfants de moins de 12 ans, ils ne sont pas concernés par les deux mesures susmentionnées. Ces personnes sont uniquement appeler à remplir un formulaire sur le site https://app.e7mi.tn

Enfin le département tunisien de la Santé maintient toujours la mesure de tests de dépistage rapide effectués sur des individus, sélectionnés au hasard, à leur arrivée à l’aéroport. Ainsi, » la personne, dont le test serait révélé positif, sera transférée vers un centre d’isolement sanitaire », rapporte la même source