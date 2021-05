Covid-19 Algérie : un bilan des contaminations à la hausse ce 02 mai

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont marqué une hausse légère en restant au-dessus de la barre des 200 cas quotidiens, selon le bilan diffusé aujourd’hui, le 02 mai.

Le bilan rendu public aujourd’hui le 02 mai, par le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, a annoncé que le nombre quotidien de contaminations au coronavirus en Algérie a atteint 211, contre 203 enregistrés hier.

Les autorités sanitaires ont également recensés 09 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, précise la même source, soit une légère baisse que la veille (08).

Pour les guérisons, elles se sont inscrites à la hausse, avec 149 malades rétablis durant les dernières vingt-quatre heures, contre 141 la veille.

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion à la Covid-19 en février dernier, a atteint 122.522 cas confirmés dont 3270 décès, alors que le nombre de patients guéris est passé à 85398 cas, précise le bilan diffusé dans un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Par ailleurs, 24 patients se trouvent actuellement en soins intensifs.

Le bilan dans le monde

Le Covid-19 a fait au moins 3.194.716 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 152.098.680 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de samedi, 13.166 nouveaux décès et 808.368 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 3.689 nouveaux morts, le Brésil (2.656) et les Etats-Unis (819).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 576.722 décès pour 32.392.667 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 406.437 morts et 14.725.975 cas, le Mexique avec 217.168 morts (2.347.780 cas), l’Inde avec 215.542 morts (19.557.457 cas), et le Royaume-Uni avec 127.524 morts (4.418.530 cas).