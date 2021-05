Covid-19 Algérie : Pr Mahyaoui défend le protocole de reprise des vols

Le protocole sanitaire mis en place en prévision de la reprise partielle des vols, prévue pour demain, a suscité de vives critiques de la part de la communauté algérienne établie à l’étranger. Face à cela, les spécialistes ne cessent de défendre ces mesures expliquant que c’est un mal pour un bien.

Ce lundi 31 mai, c’est le Pr Ryad Mahyaoui, en sa qualité de membre du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie en Algérie qui s’est exprimé sur cette question. Intervenant sur les ondes de la Radio régionale de Sétif, le spécialiste a d’abord fait le point sur la situation épidémiologique en Algérie.

Selon lui, la situation est plutôt stable actuellement avec des contaminations allant entre 200 et 300 cas par jour, et ce, sans compter les cas traités en dehors des structures sanitaires. Ceci dit, l’intervenant s’est dit inquiet quant aux nouveaux variants du virus.

« Nous avons enregistré 636 cas des nouveaux variants du coronavirus. Cela nous inquiète, car les chiffres augmentent rapidement », a-t-il affirmé. Et c’est pour cela, continue le professeur, « que nous avons exigé un strict contrôle aux aéroports pour les personnes en provenance de l’étranger, notamment d’Asie ».

Dans ce sens, il explique que « le virus constitue toujours un danger ». L’invité de la Radio n’a pas manqué de citer l’exemple de « l’Inde qui avait annoncé il y a quatre mois qu’elle avait éradiqué l’épidémie, et aujourd’hui se retrouve avec plus de 250 000 morts à fréquences de 4000 par jour ».

« Les mesures peuvent être revues après la reprise des vols »

Pour ce qui est du mécontentement de la diaspora algérienne quant au protocole sanitaire mis en place pour accompagner la reprise partielle des vols, Pr Mahyaoui déclare « nous comprenons parfaitement la situation de la communauté algérienne à l’étranger ».

Mais, ajoute-t-il, « nous leur demandons encore un peu plus de patience et d’aide d’autant que ce protocole est nécessaire pour leur protection et celle de leurs proches, et nous sommes dans l’obligation de l’appliquer pour des raisons préventives ».

Ceci dit, l’intervenant a assuré qu’il est tout à fait possible de revoir les mesures après la reprise des vols ». « Si nous constatons que les choses vont en s’améliorant, il est probable que ce protocole soit adapté conformément aux attentes de notre communauté ».

Revenant sur le protocole sanitaire en question, le membre du Comité scientifique explique que « tout le monde et sans exception sont appelés à appliquer le protocole, même ceux qui ont reçu les deux doses du vaccin ».