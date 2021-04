Covid-19 Algérie : Pr Mahiaoui met en garde contre une recrudescence

Le professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi et de suivi de la pandémie Coronavirus en Algérie, a mis en garde contre le danger d’une résurgence des infections liées à la Covid-19.

Lors de son passage sur les plateaux de la télévision nationale, le Professeur Ryad Mahiaoui a affirmé que, « la situation sanitaire se compliquerait encore en cas de non-respect des mesures préventives ».

Le Professeur Ryad Mahiaoui a constaté une sorte de laxisme parmi les citoyens et un relâchement concernant le respect des mesures préventives, notamment depuis le début du Ramadan, ce qui peut « déboucher sur une situation inquiétante ».

Le virus est toujours parmi nous

Appelant à faire preuve de vigilance, de prudence, et à plus de responsabilité, Pr Mahiaoui a réitéré que » la seule solution pour lutter contre le coronavirus reste l’application du protocole sanitaire durant le mois de Ramadhan ».

Pour conclure, le spécialiste a affirmé que les citoyens doivent savoir que la pandémie est encore là et qu’elle tue toujours, sans écarter le risque de l’apparition d’une troisième vague « plus meurtrière » si ces mesures sanitaires sont négligées et non respectées d’une manière stricte et rigoureuse.