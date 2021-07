Covid-19 Algérie : « Nous n’avons pas encore atteint le pic », Mahyaoui

Le membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Ryad Mahyaoui , a déclaré que les chiffres enregistrés sont alarmants, affirmant que le plus dangereux est à avenir.

Dans une déclaration accordée à la Radio régionale de Sétif, le professeur a ajouté que la pandémie est présente dans toutes les wilayas du pays, à l’exception de seulement 6. Cela est dû au fait que le nouveau virus est plus actif. Soulignant que nous devons nous préparer à toutes les éventualités.

« Actuellement, tous les lits des services médicaux et chirurgicaux dédiés aux patients Covi19 sont au complet, sauf les services d’urgences, précisant dans ce contexte que les opérations et les interventions médicales non urgentes ont également été reportées.

L’Algérie n’a pas encore atteint le pic

Dans le même contexte, il a révélé que si nécessaire, à l’avenir, nous miserons sur les espaces ouverts et les espaces de proximité. Et installer des tentes géantes et des capacités étatiques. Y compris les capacités de l’Armée nationale populaire à fournir de l’oxygène et à aider les patients atteints du Covid-19.

Soulignant que l’Algérie n’a pas encore atteint ce stade, Mahyaoui affirme que le plus important maintenant est de fournir et d’assurer de l’oxygène pour tous les hôpitaux. D’autant plus qu’il y a un grand pourcentage de jeunes entre 35 et 40 ans dans les hôpitaux avec des problèmes respiratoires.

Pr. Ryad Mahyaoui a fait savoir que les chiffres actuellement enregistrés continueront d’augmenter dans les prochains jours, car nous n’avons pas encore atteint le pic. Il a indiqué que le pic sera atteint à la fin de la semaine prochaine puis reviendra à décliner s’il y a engagement aux mesures préventives et que le taux de vaccination augmente.