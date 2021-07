Covid-19 : les hôpitaux ont atteint « le stade extrême », Pr Belhadj

Le rebond rapide et inquiétant des contaminations au coronavirus confirme davantage l’avènement de la troisième vague de l’épidémie en Algérie. Si le variant Delta constitue la principale raison derrière cela, le facteur humain est aussi pointé du doigt.

Pour le Directeur des activités médicales au CHU Mustapha Pacha, « le virus a muté et peut avoir une forme très dangereuse ». Dans un entretien accordé au quotidien El Watan, il fait le constat qu’avec « le variant Delta, nous avons plus de malades, plus d’hospitalisations et de plus en plus de cas qui nécessitent donc une oxygénothérapie ».

Selon lui, la gravité de la situation réside dans le fait que tous les cas nécessitent une hospitalisation. « Contrairement aux deux autres vagues où beaucoup de malades étaient renvoyés chez eux avec un traitement et un confinement à domicile, aujourd’hui, tous les patients que nous recevons nécessitent une hospitalisation », a-t-il souligné.

Afin d’étayer la gravité de la situation, notamment dans les hôpitaux, l’intervenant affirme : « Nous avons atteint le stade extrême ». « Nous sommes en attente du décès d’un des malades en réanimation pour affecter son lit à un autre qui nécessite des soins intensifs. C’est vraiment dur de vivre de tels moments … », a-t-il ajouté.

« Sans exagérer, je peux dire que toutes les familles algériennes sont touchées »

Pire encore, cette situation ne concerne pas que le CHU Mustapha, selon Pr Blehadj qui souligne que « tous les établissements hospitaliers sont submergés et vivent la même pression, les mêmes contaminations et les mêmes problèmes ».

D’ailleurs, Président du Syndicat des professeurs et chercheurs universitaires n’a pas hésité à dire tout le monde est concerné, en affirmant : « Sans exagérer, je peux vous dire que toutes les familles algériennes sont touchées ».

Il s’agit carrément, selon lui, « de clusters familiaux ». À ce propos, il précise que les malades sont dans la majorité des cas les membres de la même famille ». Citant l’enquête épidémiologique, il ajoute que « les contaminations ont eu lieu lors d’un mariage ou un enterrement ».

En outre, le spécialiste a également cité un autre facteur qui vient compliquer la situation. « La canicule de ces jours-ci va aggraver la situation, notamment pour les asthmatiques, les insuffisants respiratoires et les personnes allergiques ».