Covid-19 Algérie : Nette amélioration au bilan des contaminations

La situation épidémiologique est en nette amélioration, la décrue de l’épidémie de Covid-19 continue en Algérie, le bilan des contaminations enregistré ce dimanche 21 février 2021, fait état d’une nette amélioration.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état de 153 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures en Algérie, contre 164 dans la journée d’hier.

Tandis que 3 nouveaux décès ont étés recensés durant cette journée, contre 04 décès recensés lors de la journée de samedi.

Quant aux guérisons, un recul a été enregistré, avec 136 malades complètement rétablis ayant quitté les structures hospitalières, contre 143 la veille, selon le bilan présenté par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion au Covid-19 en février dernier, a atteint 111.917 cas confirmés, dont 2961 décès, alors que le nombre de patients guéris est passé à 77 076.

Djamel Fourar a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Le bilan covid-19 s’alourdit dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.461.254 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019.

Plus de 111.052.530 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 68.096.900 personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Sur la journée de samedi, 9.185 nouveaux décès et 402.202 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 497.648 décès pour 28.077.638 cas recensés, après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 245.977 morts et 10.139.148 cas, le Mexique avec 179.797 morts (2.038.276 cas), l’Inde avec 156.302 morts (10.991.651 cas), et le Royaume-Uni avec 120.365 morts (4.105.675 cas).