Covid-19 Algérie : Le confinement partiel allégé dans 9 wilayas

Les mesures de confinement partiel à domicile ont été allégées à compter de ce jeudi 22 avril, dans neuf wilayas avec un réaménagement des horaires de minuit (00 h 00) à 4 h 00 du lendemain.

Ces mesures concernent les neuf (9) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.

À noter que, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement

Les wilayas non concernées

Les wilayas non concernées par ces mesures de confinement à domicile sont : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine,Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Pour rappel, les mesures de confinement partiel à domicile ont été prorogées le 15 avril dernier, pour une durée de quinze (15) jours supplémentaires, à compter du vendredi 16 avril dans neuf wilayas du pays.

La mesure a été décidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi un communiqué des services du Premier ministre.