Covid-19 Algérie : Le bilan repasse au-dessus de la barre des 200 cas

Le bilan des contaminations au coronavirus en Algérie a enregistré ce jeudi 6 mai 2021 une nouvelle hausse par rapport au bilan d’hier, dépassant ainsi la barre des 200 cas quotidiens.

Selon le communiqué du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie, le nombre des nouveaux cas du coronavirus pour ce samedi a atteint les 201 cas, contre 273 cas recensés durant la journée d’hier mercredi.

Pour les cas rétablis de la maladie, le nouveau bilan établi sur les dernières 24 heures a fait état de 138 nouveaux cas guéris soit une baisse de 38 cas par rapport au bilan d’hier vendredi (176 cas de guérison).

Concernant les décès causés par le coronavirus, le comité scientifique a indiqué que le nombre d’aujourd’hui est de huit décès, avec une baisse de deux cas de décès comparativement au bilan de la veille qui a recensé dix victimes de l’épidémie.

Avec les nouveaux chiffres annoncés ce samedi, le bilan total des contaminations est désormais passé à hauteur de 123.473 cas confirmés, 86.007 cas de guérisons et 3307 décès depuis l’avènement de l’épidémie en Algérie.

Les nouvelles formes du virus

Plusieurs spécialistes tirent la sonnette d’alarme sur la recrudescence de l’épidémie ces derniers jours en Algérie. D’autres alertent plutôt sur les nouvelles formes que semble prendre le virus parallèlement avec cette recrudescence.

Le constat est déjà fait, l’affluence des malades dans hôpitaux est de plus en plus importante. Selon le Dr Illias Akhamokh, spécialiste en infectiologie et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, de plus en plus de malades arrivent dans les structures sanitaires.

Dans un entretien accordé hier au quotidien El Watan, le spécialiste a fait état de nouvelles formes du virus, ce qui ne s’explique que par une mutation. « Les malades arrivent avec des atteintes de l’appareil respiratoire, notamment les poumons », a-t-il constaté.

L’intervenant a également évoqué la question des enfants qui sont désormais touchés par le virus, alors qu’avant, ils ne représentaient aucun signe. Selon lui, « ce sont des enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans », notant, en outre, qu’ils « n’ont pas de formes graves, mais sont symptomatiques ».

Toujours à propos des nouvelles formes du Covid-19, il explique que « le virus provoque le diabète ou le révèle et suscite des complications respiratoires et cardiaques ». Dans ce sens, il affirme qu’à « chaque fois, nous sommes surpris par les infections dont il est responsable ».