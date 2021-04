Covid-19 Algérie: Le bilan repasse au-dessus de la barre des 100 cas

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont enregistré une hausse, repassant au-dessus de la barre des 100 cas, mais la frôlant de près, selon le bilan communiqué aujourd’hui, le 05 avril.

L’Algérie a donc enregistré 117 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en hausse comparativement à la veille où on comptait 98 cas.

Pour les décès durant les dernières vingt-quatre heures, il est enregistré une stabilité, avec 3 décès, selon le bilan diffusé dans un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Concernant les cas de guérisons, il est également noté une hausse. Le nombre de malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières s’est élevé à 98 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 83 la veille.

Le total des cas confirmés de coronavirus en Algérie s’est élevé à 117.739 dont 117 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3.108 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 81.729 cas.

Situation dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait 2.853.908 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 131.213.930 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie.

Durant la journée de dimanche, 6.657 nouveaux décès et 519.076 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré, dernièrement, le plus grand nombre de décès sont le Brésil avec 1.240 nouveaux morts, l’Inde (478) et la Russie (343).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie avec 555.001 décès pour 30.706.128 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 331.433 morts et 12.984.956 cas, le Mexique avec 204.147 morts (2.250.458 cas), l’Inde avec 165.101 morts (12.589.067 cas), et le Royaume-Uni avec 126.836 morts (4.359.388 cas).