Covid-19 Algérie : le bilan détaillé de ce 04 juillet

La situation épidémiologique devient de plus en plus inquiétante, selon l’ensemble des spécialistes et responsables du secteur sanitaire. Et le bilan annoncé aujourd’hui le 04 juillet fait état d’une nouvelle hausse des contaminations.

Les contaminations au coronavirus se sont maintenues ce dimanche au-dessus du cap des 400 cas, avec une légère hausse par rapport au bilan d’hier, selon le bilan présenté par le Comité scientifique relevant du ministère de la Santé.

Le bilan établi sur les dernières 24 heures a affiché ce dimanche 464 nouvelles contaminations contre 457 cas confirmés recensés dans le bilan d’hier samedi.

Pour les guérisons, le bilan a fait état de 356 nouveaux cas rétablis de la maladie contre 321 hier.

Le bilan total de l’épidémie du coronavirus

Quant aux victimes de l’épidémie, l’Algérie a enregistré 10 nouveaux morts contre les 09 décès annoncés dans le bilan de la veille.

Par ailleurs, 33 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 141.471 dont 464 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.755 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 98 387 cas, précise le communiqué.