Covid-19 Algérie : Le bilan des contaminations s’inscrit à la hausse

Le nombre de contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus s’est inscrit à la hausse selon le bilan présenté, aujourd’hui le 17 mars, par le ministère de la Santé.

L’Algérie a, en effet, enregistré 148 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 130 la veille.

Le pays a également enregistrée que 3 nouveaux décès lors des derrières 24 heures, viennent confirmer la stabilité de la situation épidémiologique que connaît le pays.

Pour ce qui est des guérisons, il est constaté une légère hausse. Leur nombre était de malades 116 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 109 la veille.

Ainsi, depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, il y a une année, le total des cas confirmés s’est élevé à 115.688, celui des décès à 3048 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 80.219 selon les précisions du Dr Fourar données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie.

Le bilan Covid-19 dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.671.720 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 120.667.410 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Ce nombre est inférieur à celui transmis mardi, une erreur de saisie ayant conduit à une surestimation mardi.

Sur la journée de mardi, 10.149 nouveaux décès et 491.222 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.841 nouveaux morts, les Etats-Unis (1.242) et l’Italie (502).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 536.922 décès pour 29.549.556 cas recensés, ensuite le Brésil avec 282.127 morts et 11.603.535 cas, le Mexique avec 195.119 morts (2.169.007 cas), l’Inde avec 159.044 morts (11.438.734 cas), et le Royaume-Uni avec 125.690 morts (4.268.821 cas).