Covid-19 : le bilan quotidien à la baisse pour le 3e jour consécutif

La tendance haussière de l’épidémie du Coronavirus en Algérie se confirme de jour en jour bien qu’un léger recul ait été enregistré pour le troisième jour d’affilée dans le bilan de ce samedi 31 juillet 2021.

En effet, l’Algérie a recensé une légère baisse dans le nombre de contaminations au coronavirus, selon le dernier bilan rendu public en fin de journée par le ministère de la Santé.

Durant les dernières 24 heures, le nouveau bilan établi par le Comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus a fait état de 1203 nouveaux cas de contaminations, contre 1521 cas annoncés hier vendredi.

Pour les guérisons, le bilan d’aujourd’hui a annoncé 745 nouveaux cas rétablis de la maladie, tandis 824 cas guéris avaient été annoncés hier.

Concernant les victimes de l’épidémie, les nouveaux chiffres communiqués font état de 35 nouveaux morts contre 30 durant la journée d’hier.

Par ailleurs, 47 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Le bilan total de l’épidémie du coronavirus

Avec ces nouveaux chiffres, le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 171 392 dont 1203 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 4 254 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 115 335 cas.

Par ailleurs, le ministère rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

Pour rappel, de nouvelles cargaisons de vaccins et de matériel médical en provenance de la Chine ont été réceptionnés.

En effet, on peut lire dans le communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) que « deux avions de transport militaire ont atterri hier soir à la Base aérienne de Boufarik avec à leur bord deux cargaisons du vaccin anti-covid-19 estimées à un million de doses, ainsi que 750 unités d’équipements de concentrateurs d’oxygène en provenance de la Chine ».