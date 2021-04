Covid-19 Algérie : le bilan à la hausse pour le 2ᵉ jour consécutif

Les contaminations au nouveau coronavirus se sont encore inscrites à la hausse, et se maintiennent au-dessus de la barre des 100 cas confirmés pour le deuxième jour consécutif, selon le bilan présenté aujourd’hui le 06 avril.

L’Algérie a donc enregistré 140 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 117 la veille.

Le nombre de décès est, lui, resté dans les mêmes proportions que la veille, soit 4 décès durant les dernières vingt-quatre heures.

Pour les guérisons, il est à noter une hausse avec 102 patients rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 98 la veille.

Les nouveaux chiffres font porter le nombre total des cas confirmés en Algérie, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, à 117.879 .

Tandis que celui des décès a atteint 3.112 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 81.994.

Dernier bilan de la pandémie Covid-19 dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.862.002 morts dans le monde depuis son apparition en fin décembre 2019.

Plus de 131.711.580 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de lundi, 7.262 nouveaux décès et 479.809 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.319 nouveaux morts, l’Inde (446) et l’Ukraine (430).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 555.615 décès pour 30.785.412 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 332.752 morts et 13.013.601 cas, le Mexique avec 204.399 morts (2.251.705 cas), l’Inde avec 165.547 morts (12.686.049 cas), et le Royaume-Uni avec 126.862 morts (4.362.150 cas).