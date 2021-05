Covid-19 Algérie : la stabilité des chiffres se maintient ce 12 mai

Le bilan des contaminations au coronavirus Covid-19 en Algérie a enregistré une nouvelle baisse au bilan présenté par le ministère de la Santé, ce mercredi 12 mai, 2021.

L’Algérie a enregistré 199 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 7 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre respectivement 195 contaminations et 8 décès recensés hier.

Les nouveaux chiffres font augmenter le total des cas confirmés à 124.682 dont 199 nouveaux cas, a indiqué mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Tandis que le bilan global de décès a atteint 3.360 morts déplorés depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien.

Pour les guérisons, elles se sont inscrites en hausse, avec 154 malades rétablis durant les dernières vingt-quatre heures, contre 149 la veille, portant ainsi le nombre de patients guéris à 86.703.

Le ministère de la Santé appelle au respect des mesures de prévention durant l’Aïd

Par ailleurs, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé, mardi, les Algériens à « soutenir les efforts déployés pour limiter la propagation » du coronavirus à travers le respect des « recommandations relatives aux mesures de prévention », notamment à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr.

« La situation épidémiologique mondiale de la Covid-19 et la sensible augmentation des cas avec l’apparition des nouveaux variants dans notre pays, interpelle la conscience de tous les citoyens à l’effet de respecter les recommandations relatives aux mesures de prévention pour ne pas mettre en danger leur santé, celle de leur famille et la société en général », a-t-il indiqué dans un communiqué.

A l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr, le ministère de la Santé a appelé, encore une fois, tous les citoyens à « soutenir les efforts déployés pour limiter la propagation de cette pandémie dans notre pays », soulignant la nécessité de respecter « scrupuleusement » une série de mesures.

Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’importance de « limiter les déplacements hors wilaya », « limiter les visites familiales surtout des personnes âgées et celles présentant des maladies chroniques », « laver les mains plusieurs fois par jour », et de »frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique ».

Il a rappelé également que le port du masque reste « obligatoire, en tout lieu et en toutes circonstances », insistant sur « le respect de la distanciation physique » et sur l’importance d' »éviter les embrassades et privilégier les salutations à distance sans se toucher ».

Le ministère de la Santé a relevé, en outre, la nécessité de « respecter les mesures de prévention durant le rite de la prière de l’Aïd El Fitr : friction des mains avec une solution hydroalcoolique, tapis de prière individuel, distanciation physique, port de masque obligatoire et éviter les embrassades à la sortie de la mosquée ».

« Le respect de ces mesures peut vous sauver votre vie et celle de votre famille », a-t-il prévenu.