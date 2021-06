Covid-19 Algérie : »la situation est devenue préoccupante », Pr Mahiaoui

Le Professeur Ryad Mahiaoui, membre du comité scientifique de suivi et l’épidémie de Covid-19 en Algérie, a déclaré que la situation épidémiologique est devenue préoccupante, d’autant plus que cela coïncide avec la saturation des lits dans les hôpitaux ainsi qu’avec l’entrée de la saison estivale.

À son arrivée en tant qu’invité sur la chaîne 2 de la radio nationale, Mahiaoui a déclaré que le ministère prépare un plan pour réaménager les lits de réanimations dans les hôpitaux et les services dédiées aux patients atteints de la Covid-19 en prévision de faire face au nombre croissant des infections « après que le taux de l’occupation des lits a atteint un niveau alarmant ».

Le Professeur Ryad Mahiaoui a mis en garde contre l’aggravation de la situation épidémiologique, réitérant son appel à tous les citoyens à respecter des mesures préventives telles que le port du masque et le respect de la distanciation sociale, soulignant qu’il y a un état d’indifférence et de relâchement observé dans les comportements des citoyens, affirmant qu’à l’heure actuelle, on devrait être prudent.

Dans ce contexte, le membre du Comité scientifique de suivi et de suivi de l’épidémie de Covid-19 a réitéré son appel aux citoyens à se rendre dans les centres de vaccination comme la meilleure solution pour contenir la pandémie, rassurant les citoyens de faire confiance aux experts et aux médecins après la propagation de nombreuses rumeurs sur les effets secondaires des vaccins.

Le nouveau bilan en Algérie

Pour rappel, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière affirmé aujourd’hui dans un communiqué, que l’Algérie a enregistré une hausse au dernier bilan de la pandémie covid-19.

En effet, (389) nouveaux sujets de Coronavirus (Covid-19), 243 guérisons et 9 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 139.229 dont 389 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.708 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 96.815 cas, précise le communiqué.