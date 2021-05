Covid-19 Algérie : hausse importante des contaminations ce 20 mai

L’Algérie a enregistré, ce jeudi 20 mai 2021, une hausse importante du nombre des contaminations au coronavirus, lors des dernières 24 heures, selon le dernier bilan rendu public par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie.

Selon le communiqué du comité scientifique, le nombre des nouvelles contaminations recensées sur les dernières 24 heures est de 260 nouveaux cas contre 203 cas enregistrés durant la journée d’hier mercredi.

Pour les guérisons, le nouveau bilan a fait état de 156 nouveaux patients rétablis de la maladie contre 137 au bilan d’hier.

Concernant les victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan a fait état de 06 nouveaux morts, contre 07 au bilan de la veille.

Ainsi, le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève à 126 152, celui des décès à 3.49 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 87.973 cas, précise le communiqué.

Par ailleurs, 22 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Reconduction des mesures de confinement dans 19 wilayas

Le Gouvernement a décidé de proroger d’un mois le confinement partiel à domicile de minuit jusqu’au lendemain à 4h00 du matin dans 19 wilayas du pays à compter de samedi 22 mai.

La mesure de confinement partiel à domicile de minuit à 4h00 du matin est applicable dans les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, El Oued, Tipaza et Touggourt, précise la même source.

Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 39 wilayas suivantes : Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.