Covid-19 Algérie : Dr Nekkaa déplore une situation catastrophique

La 3e vague qui déferle en ce moment sur plusieurs régions en Algérie a provoqué de très fortes perturbations au niveau des hôpitaux algériens, sont la majorité sont saturés

Le spécialiste en prévention et épidémiologie de l’hôpital Soroub Al-Khathir à El Eulma, dans la wilaya de Sétif, le Dr Nekaa Toufik, a révélé que de fortes pressions sont exercées sur le personnel médical avec toutes ses composantes à travers divers services, y compris service non-Covid.

Le Dr Nekaa Toufik, a a ajouté, dans une déclaration à Radio Sétif, que la seule solution pour stopper cette vague réside dans des mesures préventives et une forte demande de vaccination.

Le spécialiste a déploré que, la wilaya de Sétif, fait face à la pénurie des lits dans les services de réanimation et le manque cruel de l’oxygène médical, « les différents services sont saturés et à capacité maximale, puisque tous les lits pour ont été mis à la disposition des 130 malades de la Covid-19 », a-t-il déclaré.

Il a expliqué, dans le même contexte, que la source d’oxygène dans le service des urgences est entièrement utilisée aujourd’hui au profit des patients atteints de la Covid-19. Soulignant que le nombre de lits et la quantité d’oxygène ne suffisent pas. D’où l’utilisation de contenants d’oxygène et de certains appareils qui produisent cette substance vitale. Il a souligné que la troisième vague est caractérisée par l’augmentation du nombre de décès. D’autant qu’on enregistre des décès chez les jeunes et les adultes dont l’âge ne dépasse pas 50 ans.

Les patients gravement atteints sont priés par les soignants de se procurer eux-mêmes des concentrateurs d’oxygène pour pouvoir les prendre en charge et les soigner convenablement.

D’autre part, Dr Nekaa Toufik a ajouté, « On s’attend à une augmentation du nombre de cas infectés en l’absence de prise de conscience du danger des rassemblements et des visites.

En outre, le docteur Nekaa a révélé que l’efficacité du vaccin commence 15 jours après la date de la deuxième dose, tandis que la protection relative par la vaccination est d’environ 35 jours pour ceux qui ont pris les deux doses.