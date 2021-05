Covid-19 Algérie : Bilan des contaminations du 21 mai 2021

L’Algérie a enregistré, ce vendredi 21 mai 2021, une hausse au niveau du nombre des contaminations au coronavirus, atteignant les 278 cas lors des dernières 24 heures, selon le dernier bilan rendu public par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie.

Selon le communiqué du comité affilié au ministère de la Santé, le nombre des nouvelles contaminations enregistrées ces dernières vingt- quatre heures est de 278 nouveaux cas contre 260 cas enregistrés la veille.

En ce qui concerne le nombre de guérisons, le nouveau bilan a fait état de 164 nouveaux patients rétablis de la maladie contre 156 au bilan d’hier.

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan a fait état de 04 nouveaux morts, contre 06 décès la veille.

La décision gouvernementale de procéder à une reconduction du confinement partiel à domicile sur plusieurs wilayas se poursuit

Par ailleurs, le nombre total des cas confirmés de Coronavirus s’élève à 126.430, celui des décès à 3.404 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 88.137 cas, précise le communiqué.

D’après cette même source, en ce moment, plus de 21 patients se trouvent en soins intensifs.

Le ministère en charge de la santé, recommande aux citoyens algériens de faire preuve de vigilance et de respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur l’importance du confinement et du port du masque.

Rappelons que l’Institut Pasteur d’Algérie a publié un communiqué dans la matinée alertant la population algérienne de la menace que représente la hausse des contaminations des variants britanniques et indiens. En effet, au cours de ces deux dernières semaines. L’IPA a décompté plus de 111 cas d’individus contaminé par le virus ; dont 96 cas issus du variant britannique et 15 du variant indien, et ce, dans plus de 14 wilayas.