Covid-19 Algérie : 39 wilayas non concernées par le confinement

Les services du premier ministère ont annoncé ce lundi 1er mars 2021 de nouvelles mesures concernant le confinement sanitaire à domicile.

Les mesures de confinement partiel à domicile ont été prolongées pour une durée supplémentaire de 15 jours dans les 19 wilayas concernées, et ce à compter de demain mardi 2 mars 2021.

Il s’agit des wilayas de Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Belabes, Constantine, Mostaganem, Msila, Oran, Boumerdes, Taref, Tissemssilt, Ain Temouchent et Relizane.

En revanche, les autres wilayas du pays ne sont pas concernées par le prolongement des mesures de confinement. Il s’agit de 39 wilayas, si l’on prend en compte les nouvelles wilayas promulguées dernièrement, à savoir : Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbas, Ain Salah, Ain Guezzam, Tougourt, Djanett, El Mghir et Menéa.

Voici la liste complète des 39 wilayas non concernées par le confinement partiel : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaïa, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair, El Menia.

En ce qui concerne les rassemblements publics

Étendre l’interdiction à tous les rassemblements de toute nature et réunions familiales sur l’ensemble du territoire national, en particulier les mariages, les circoncisions et d’autres événements tels que les rassemblements au niveau du cimetière.

Les walis sont chargés de veiller à ce que cette interdiction soit appliquée et que des sanctions réglementaires soient appliquées contre les contrevenants, ainsi que contre les propriétaires de lieux qui reçoivent de tels rassemblements.

Enfin, le Gouvernement renouvelle ses appels à la prudence des citoyens, en particulier face à la menace actuelle de propagation de nouvelles souches du virus Covid-19 dans le monde entier et appelle chacun à être responsable individuellement et collectivement.