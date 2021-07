Covid-19 à Tébessa : vers un confinement partiel

Aujourd’hui, samedi 24 juillet 2021, les responsables de la wilaya de Tébessa ont annoncé l’instauration d’un confinement partiel.

Ce confinement visant à freiner la propagation de la pandémie et à inverser la courbe ascendante de l’épidémie, a été décidé lors d’une réunion présidée par le wali de la wilaya, Mohamed Elbaraka Dehaj.

Les mêmes autorités ont indiqué dans un communiqué que la réunion s’est conclue par un certain nombre de mesures, notamment « la proposition d’imposer un confinement partiel dans la wilaya de Tébessa pour une période de deux semaines à partir de cinq heures du soir jusqu’à quatre heures du matin le lendemain ».

D’après ce même communiqué, ces derniers ont prévu « d’établir une cellule de crise pour soutenir et suivre l’évolution du processus », que ça soit en termes de transports, d’approvisionnement ou encore de stockage d’oxygène.

Vaccination obligatoire pour les employés du secteur public

Dans ce même contexte, le communiqué précise que « le processus de vaccination est obligatoire pour les employés et les travailleurs des départements, des institutions et des établissements publics », ainsi que « la fermeture et la suspension immédiates de l’activité des transports en commun, des mosquées et des grands magasins, qui n’ont pas respecté l’application du protocole sanitaire.

Par ailleurs les intérêts de la wilaya de Tébessa ont ajouté qu’il est prévu que les « procédures s’étendent plus tard à un confinement total, face au laxisme des citoyens et du non-respect du protocole sanitaire ».