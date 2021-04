Covid-19 à Sétif : « Les contaminations montent en flèche », Pr Malek

Au moment où le nombre des personnes infectées par la Covid est en hausse ces derniers jours, le corps médical dans la wilaya de Sétif se prépare déjà pour une nouvelle bataille, affirme le Pr Rachid Malek du CHU Abdenour-Saadna du Sétif.

Le Chef de service de médecine interne au CHU de Sétif, le professeur Rachid Malek, a affirmé aujourd’hui, que le nombre des cas atteints de la Covid-19, monte en flèche dans la wilaya de Sétif.

Intervenant aujourd’hui sur les ondes de la radio régionale de Sétif, le Pr Malek a révélé qu’un département de médecine interne a été ouvert pour accueillir les personnes atteintes de Coronavirus, après que les services des maladies infectieuses sont pleins.

Rachid Malek a confirmé, que les cas augmentent de jour en jour et qu’un rapport gouvernemental sur la situation sanitaire a été présenté s’attendant à l’application stricte des procédures de confinement dans certaines wilayas.

Les diabétiques particulièrement exposés

Dans un autre contexte, le Pr Rachid Malek a affirmé que la COVID-19 ciblait particulièrement les personnes atteintes de diabète, et que les personnes diabétiques présentent des symptômes plus graves et plus sévères de coronavirus.

Le même responsable a révélé qu’il a été observé chez plusieurs cas diagnostiqués positifs à la Covid-19 , une augmentation soudaine de leur taux de sucre dans le sang équivalent à 4 à 5 g.

Par conséquent, le professeur Rachid Malek a lancé un appel à tous les patients de faire très attention, notamment en cette période de pandémie coïncidant avec le Ramadan, où nous enregistrons malheureusement une augmentation des cas de personnes contaminées. « Le respect du protocole sanitaire s’impose aujourd’hui plus que jamais. L’hygiène et le port du masque sont obligatoires. Je tiens à appeler également les patients à surveiller leur glycémie. C’est vital », a-t-il conclu.