Covid-19 à Bejaïa : une hausse record des hospitalisations

La wilaya de Béjaia souffre comme toutes les autres villes algériennes d’une crise sanitaire grave due à la propagation grandissante de la covid-19. Les autorités locales veillent à la publication régulière des chiffres relatifs à l’évolution de la pandémie. Ces chiffres peuvent porter sur le nombre des nouveaux cas, des décès, de personnes guéries, ou celles hospitalisées.

Dans cette wilaya, le nombre de personnes atteintes de covid-19 et hospitalisées a doublé en l’espace de 10 jours. En effet, le 12 juillet 187 patients atteints étaient hospitalisés. 10 Jours après, soit le 22 juillet le nombre est passé à 375. Ces chiffres qui ont été publiés par les autorités locales donnent froid dans le dos, sachant que le nombre de malades atteints à la covid-19 et non hospitalisés a été écarté.

Il est à noter que l’accès aux hôpitaux est réservé uniquement aux malades présentant des complications et des difficultés respiration, autrement dit ceux qui sont dans le besoin d’une assistance respiratoire.

Le wali de Béjaia réagit

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le Wali de Béjaia a décidé de durcir les mesures préventives dans l’espoir de pouvoir contrôler la crise sanitaire qui ne cesse de s’aggraver. Parmi les mesures prises, citons l’interdiction et la suspension des activités culturelles, des cérémonies sportives, des évènements festifs ainsi que tout type de loisir et de divertissement.

D’un côté, le Wali de Béjaia a insisté sur le renforcement des contrôles dans les commerces ou le port de masque est redevenu obligatoire ainsi que le respect de la distanciation physique et des règles d’hygiène, à savoir la désinfection des mains. De ce fait, les commerçants, leurs employés et les clients sont tenus d’appliquer ces trois mesures.