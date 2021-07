Covid-19 à Alger : un hôtel transformé en hôpital à Zéralda

La situation sanitaire est très critique en Algérie. Le pays fait face à une troisième vague violente de coronavirus, avec un dernier bilan quotidien dépassant les 1500 contaminations à la covid-19.

Comme annoncé mercredi dernier par le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, le plus grand hôtel de la banlieue Ouest d’Alger Le Mazafran a été aménagé ce lundi 26 juillet en hôpital pour accueillir les patients atteints du coronavirus, en détresse respiratoire.

712 lits réservés aux patients covid-19

L’aménagement de l’Hôtel Mazafran a eu lieu aujourd’hui sous la supervision du premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et le Wali d’Alger, Youcef Cheurfa étaient également présents.

Dans une déclaration à la presse, Benabderrahmane a fait savoir que 712 lits répartis sur 446 chambres ont été affectés aux patients atteints de coronavirus.

« Cette opération concerne les patients de cinq hopitaux, à savoir l’hopital Nafissa Hamoud (ex Parnet), le CHU Mustapha Pacha, CHU Lamine Debaghine (ex Maillot), l’hôpital de Douéra et celui de Beni Messous », a précisé le premier ministre.

Il convient de rappeler que l’Algérie a reçu hier dimanche un premier lot de 1050 concentrateurs d’oxygène en provenance de Chine. 9.000 autres unités devraient être réceptionnées dans deux semaines.