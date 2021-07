Covid-19 à Alger : Plusieurs lieux fermés au public 

Ce samedi 24 juillet 2021, les services de la wilaya d’Alger ainsi que le premier Ministère ont annoncé la fermeture temporaire de la promenade des Sablettes ainsi que des plages Moretti et Club des Pins.

En effet, d’après un communiqué rendu public ce samedi 24 juillet 2021, la promenade des Sablettes sera fermée pour une durée de 15 jours à compter de dimanche 25 juillet 2021, et ce, en raison de la flambée des cas de contamination par la Covid-19.

Toujours selon le communiqué « Au vu de la dégradation de la situation épidémiologique au niveau de la wilaya d’Alger, et le rôle joué par les espaces publics dans la propagation de la pandémie au sein de la population, dont la promenade des Sablettes, qui connaît une grande affluence de visiteurs durant les vacances, particulièrement en été »

Ajoutant qu’à cela s’ajoute « le non-respect des mesures préventives et dû protocole sanitaire tel que le port du masque et la distanciation physique, les services de la wilaya d’Alger ont décidé la fermeture de la promenade des Sablettes pour une période de deux semaines, et ce à partir de demain. »

Fermeture des plages Moretti et le Club des Pins

Le Premier ministère, quant à lui ont annoncé la fermeture de deux plages qui sont le Club des pins et Moretti dans la capitale, à partir de demain, et ce, à partir de dimanche 25 juillet 2021.

Selon un communiqué des mêmes intérêts, cette décision est intervenue après que plusieurs cas de contamination aient été enregistrées sur les deux plages mentionnées.

Pour rappel, le pays a enregistré 1305 cas de contamination à la Covid-19 aujourd’hui .