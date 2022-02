Covid-19 à Alger : feu vert pour la réouverture des espaces de loisirs

Les mesures décidées pour contrer l’avancée de la crise sanitaire liée au coronavirus se dissipent peu à peu en Algérie. Après la fin du confinement, du retour des élèves et des étudiants aux bancs de l’école et des universités, voilà que les espaces de loisirs rouvrent, eux aussi, leur portes.

Plusieurs espaces de loisirs dans la capitale Alger ont repris leurs activités aujourd’hui, mercredi, le 09 février 2022 après une suspension dont la durée a dépassé les 18 jours à cause de la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus.

C’est le directeur général de l’office des parcs des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Mohamed Abdellaoui, qui a déclaré que le la promenade des « Sablettes » ainsi que la forêt du 5 juillet (Ben Aknoun) ont rouvert leurs portes aux visiteurs ce mercredi matin, et ce, suite à une fermeture qui a duré plus de 18 jours causée par la hausse des cas de contamination à la Covid-19.

Le responsable n’a pas manqué de qualifier la décision de la fermeture, décidée par les services de la wilaya d’Alger de « démarche sage ». Il a affirmé que cette démarché s’est faite parallèlement avec la suspension des cours dans les écoles et les universités, et qu’elle a de ce fait contribué à barrer la route à la propagation du virus.

Jardin d’Essai : un cas spécial

Alors que la promenade des sablettes, qui a accueille entre 20.000 et 30.000 par jour, et plus de 2.500 véhicules, a été rouverte aujourd’hui sous un protocole sanitaire strict, le jardin d’Essai est quant à lui ouvert depuis dimanche dernier.

Selon le responsable, ce jardin connait plus de 1.000 visiteurs par jour depuis son ouverture qui s’est faite avant les autres pour diverses raisons. M. Abdellaoui indique que le jardin d’essai est le lieu de plusieurs formations en environnement et jardinage qui accueillent des élèves et des enseignants, ainsi que plusieurs clubs.