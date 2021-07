Covid-19 : « 95 % des malades hospitalisés ne sont pas vaccinés »

Face à la situation sanitaire critique que traverse le pays, plusieurs décisions ont été prises dans la foulée ces derniers jours. Cependant, et face à l’ampleur de la menace de la troisième vague de la Covid-19 et de son variant Delta, l’inquiétude ne fait que monter. Selon certains, le pire serait même devant nous.

C’est en tout cas ce qu’à laissé entendre aujourd’hui, le 23 juillet 2021, le docteur Ilyas Akhamouk, médecin et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Invité de RADIO Sétif, Le Dr Akhamouk a déclaré qu’on n’est pas encore arrivé au pic de cette troisième vague, et que l’on devrait l’atteindre « dans une semaine ».

La vaccination « protège à 90 % » contre les dangers liés au virus

Dans ses déclarations, le Dr Akhamouk semble miser grandement sur la campagne vaccinale en cours pour pouvoir contenir la crise sanitaire. Optimiste, le médecin confie que « le nombre des vaccinés s’est multiplié par quatre ou cinq, ce mois-ci, comparé au mois de juin dernier ».

Pour le docteur Akhamouk, le vaccin chinois protège des contaminations à 67 %, mais sa force principale demeure le fait qu’il puisse « protéger des complications dangereuses à 90 % et empêcher l’hospitalisation à 80 % ». D’ailleurs, et selon le même intervenant, « 95 % des malades hospitalisés ne sont pas vaccinés ». Pour Akhamouk, « nous sommes en guerre,… et notre arme est la vaccination ».

Dans le même contexte, le Dr Akhamouk a indiqué que le comité scientifique procède à des études concernant les mutations qui surviennent sur le virus, et si cela s’avère nécessaire, « il y aura une vaccination chaque année ». En outre, il affirme « qu’il est très probable que les vaccinés reçoivent une troisième dose l’année prochaine ».