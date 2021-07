Covid-19 : 4 points à retenir des nouvelles décisions du gouvernement

Le président Abdelmadjid Tebboune préside la première réunion du Conseil des ministres du nouveau gouvernement durant laquelle plusieurs dossiers ont été examinés, dont celui de la lutte contre le coronavirus.

Lors de la réunion qui s’est déroulée ce dimanche 25 juillet au siège de la Présidence de la République, le chef de l’Etat a donné plusieurs instructions et le gouvernement a pris de nouvelles décisions pour faire face à la troisième vague de covid-19 ayant provoqué la saturation des hôpitaux des quatre coins du pays.

La pénurie d’oxygène dans les hôpitaux

Depuis la flambée des contaminations, les hôpitaux font face à grand manque d’oxygène. Lors du conseil des ministres, le problème a été soulevé et le président Tebboune a donné plusieurs instructions pour mettre fin à cette pénurie.

De ce fait, le chef de l’Etat a ordonné le lancement immédiat d’une opération d’envergure de maintenance et de rénovation des infrastructures et équipements d’approvisionnement en oxygène au niveau des établissements hospitaliers. Il a également ordonné l’acquisition immédiate d’unités mobiles de production de l’oxygène en soutien aux grands hôpitaux, ce qui leur permettra d’autoproduire leurs besoins.

Il convient de rappeler qu’un premier lot de 1050 concentrateurs d’oxygène à usage individuel a été réceptionné ce dimanche par l’Algérie. 9000 autres unités devraient être livrées dans deux semaines.

Tebboune insiste sur la vaccination

D’un autre côté, le président Tebboune a insisté sur l’accélération de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans wilayas les plus touchées par les variants de covid-19.

Le chef de l’Etat a ordonné l’augmentation du taux de vaccination dans les wilayas à forte densité démographique et la détermination pour objectif immédiat la vaccination de 2.5 millions d’Algériens à Alger et 50% des populations des wilayas d’Oran, Constantine, Sétif et Ouargla. Il a également ordonné le parachèvement de l’opération de vaccination des agents administratifs au niveau national et local.

Le confinement durci

Face à la flambée des contaminations au coronavirus, le Gouvernement a décidé de durcir les mesures de confinement avec un réaménagement des horaires de couvre-feu dès demain lundi pour une période de 10 jours.

En effet, le gouvernement a décidé de réaménager des horaires de confinement partiel avec des horaires de couvre-feu fixés de 20h00 jusqu’au lendemain à 06h00 heures du matin dans 35 wilayas du pays.

Les wilayas concernées sont : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen et Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.

Les plages fermées dans les wilayas confinées

Le gouvernement a également pris d’autres décisions qui concernent la fermeture des plages ainsi que la suspension de plusieurs activités, dont le transport urbain durant les weekends.

À partir de demain lundi l’activité de transport urbain (Tramway et Bus) et ferroviaire des voyageurs sera suspendue durant les week-ends dans les 35 wilayas concernées par le confinement.

D’autres activités ont également été suspendues. Il s’agit des marchés de ventes des véhicules d’occasion ; des salles de sport ; des maisons de jeunes. Pour les activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace, elles ont été limitées à la vente à emporter uniquement.