Covid-19 : 3e vague, nouveaux symptômes… les alertes se multiplient

À en croire les multiples appels et alertes des spécialistes et des responsables du secteur sanitaire, les prémices d’un troisième vague du coronavirus en Algérie commencent à se dessiner.

Alors que le pays a vécu pendant plusieurs semaines, une certaine accalmie en matière de contaminations au coronavirus, de malades en réanimation ou encore de décès liés à l’épidémie, voilà que les spécialistes et responsables du secteur sanitaire réitèrent leurs appels à la vigilance mettant en garde contre une éventuelle apparition d’une troisième vague.

Si les chiffres annoncés quotidiennement par le Comité scientifique restent toujours sous la barre des 200 cas, ce qui est plutôt rassurant, les patients admis en réanimation au niveau des services Covid-19 sont de plus en plus nombreux.

Ajouter à cela l’apparition des variants Britannique et Nigérian du coronavirus. À ce propos, c’est le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie Dr Fawzi Derrar qui a indiqué vendredi dernier que tous les indicateurs épidémiologiques actuels relatifs au Covid-19 et aux nouveaux variants sont « alarmants ».

« Nous assistons aux prémices d’une troisième vague », Pr Rachid Belhadj

Pointant le relâchement observé auprès des citoyens ces dernières semaines quant au respect des mesures barrières, le responsable a affirmé que l’apparition d’une troisième vague est tout à fait possible. Dans ce sens, il cite comme conséquence « la courbe ascendante des contaminations et l’augmentation du nombre des cas atteints des variants Britannique et Nigérian ».

Face à une telle situation, nombreux sont les responsables de structures hospitalières qui déplorent déjà la saturation des structures de santé. C’est le cas par exemple du Pr Rachid Belhadj, Directeur des activités hospitalières au niveau de l’hôpital CHU Mustapha-Pacha. Dans une déclaration au Soir d’Algérie, il affirme : « Nous assistons aux prémices d’une troisième vague, et nous nous y préparons ».

De nouveaux symptômes ?

Même constat au niveau du CHU de Sétif, où le chef de service de réanimation le Pr Nabil Mesbah a déclaré, hier samedi sur les ondes de la Radio locale, que son service se retrouve actuellement plein. « Aucun lit n’est vide », a-t-il déclaré, notant que les cas de contamination augmentent de jour en jour au niveau de son service.

Se disant étonné du fait que le service de réanimation au niveau de l’hôpital de Sétif reçoit de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans, le Pr Mesbah évoque de nouveaux symptômes du coronavirus. « Il faut faire attention, les symptômes du Covid-19 ont changé », a-t-il fait savoir.

À ce propos, il a cité le cas d’un jeune qui se trouve actuellement sous respiration artificielle au niveau du service de réanimation, souffrait en début de vomissements et de diarrhée ». Il n’a présenté « aucun autre symptôme et il s’est avéré qu’il est contaminé au coronavirus et fort probablement à un variant », a-t-il encore ajouté.