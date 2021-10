Covid-19 : 3 mesures sanitaires reconduites

Grâce à la stabilisation de la situation sanitaire, constaté depuis presque un mois, le confinement partiel a été enfin levé. C’est ce qu’a annoncé ce lundi 18 octobre le département d’Aïmene Benabderrahmane. En effet, le premier ministère a décidé dans un communiqué, rendu public aujourd’hui la levée totale du confinement partiel à domicile qui concernaient jusque-là 23 wilayas du pays.

Cette décision entre en vigueur le mercredi 20 octobre pour une durée de 21 jours, sans pour autant renoncer aux gestes barrières , à savoir le port du masque, la distanciation physique et la désinfestation des mains. Parmi les autres mesures maintenues, précise le communiqué, figure l’interdiction de rassemblement de personnes et de regroupements familiaux , notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements.

La suspension de certaines activités maintenues

Après plus de 2 ans de confinement partiel, de couvre-feu et de restriction, les Algériens peuvent désormais circuler à tout moment sans pour tant craindre de croiser un policier ou un gendarme. Cependant, certaines activités demeurent soumises à certaines restrictions.

Il s’agit des marchés ordinaires et hebdomadaires, des rassemblements notamment familiaux et évidemment des salles des fêtes, qui encourent le risque de retrait définitif de l’autorisation d’exercice.

« La reconduction des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au renforcement du dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, les services compétents sont appelé à poursuivre et à renforcer les opérations de contrôles afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection. Les contrevenants risquent des sanctions sévères prévues par la réglementation.

En conclusion, le gouvernement s’est adressé à tous les citoyens algériens qui doivent rester vigilant et conscient de la dangerosité du maudit virus, et ce, tout en appelant à une vaccination massive dans les plus brefs délais.