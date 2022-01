Covid-19 : 100 % des patients en réa sont « non vaccinés », selon Derrar

Les spécialistes de par le monde entier ne cesse d’exhorter avec fermeté les populations à se faire vacciner pour se prémunir contre la Covid-19 et ses différentes souches.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement met le paquet, pour une stratégie de lutte contre le virus en instaurant, de ce fait, le passe vaccinal comme une mesure sine qua non pour entrer ou sortir du territoire algérien ou même pour accéder à certains lieux publics. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont également été mises en ouvre pour inciter la population à la vaccination et au respect des mesures préventives.

Cependant, malgré les efforts entrepris, les cas de contamination à la Covid-19 continuent de progresser et le nombre de patients non vaccinés admis dans les hôpitaux, est une réalité qui risque de donner un coup de massue à une situation d’accalmie qui n’a pas fait long feu.

100% des patients en réanimation sont « non vaccinés »

S’exprimant sur les ondes de la radio Sétif, le directeur général de l’institut Pasteur, Pr Fawzi Derrar, a indiqué, ce vendredi, que 100% des patients admis en soins intensifs sont « non vaccinés ». Il assure, dans ce sens, que 90% des personnes hospitalisées « n’ont pas été vaccinées » s’appuyant sur les dernières données communiquées.

Pour le DG de l’IPA, il n’existe aucun moyen de « casser cette vague » qu’une « vaccination rapide et intensive » de la population ainsi que le respect des mesures préventives contre ce virus qui connait ses derniers jours une recrudescence inquiétante notamment avec l’apparition de la souche « Omicron » dont la contagiosité surpasse celle de précédents variants.

Par ailleurs, le Pr Derrar rassure que le nouveau variant demeure moins dangereux en dépit de sa forte propagation.

« Je ne sais pas quand on atteindra le pic. Nul ne le sait d’ailleurs. Mais il est certain que plus le taux de vaccination est faible, plus la période d’atteinte du pic et de propagation du virus est longue », affirme Derrar.