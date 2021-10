Couverture réseaux sur les routes : les 3 opérateurs mobiles épinglés

Le réseau téléphonique et internet (GSM et 3G), des trois opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie fait encore parler de lui. Cette fois-ci, il s’agit de la couverture au niveau des axes routiers et autoroutiers.

Dans un communiqué rendu public sur son site web, l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a indiqué avoir relevé plusieurs irrégularités concernant les exigences des cahiers des charges des trois opérateurs s’activant en Algérie, à savoir Mobilis, Djezzy et Ooredoo.

En effet, l’autorité de régulation « a constaté que les trois (3) opérateurs n’ont pas satisfait à certaines des exigences contenues dans leurs cahiers des charges respectifs ». Cela concerne la couverture et la qualité du réseau sur les axes routiers et autoroutiers.

Ce constat a été fait « dans le cadre d’une opération de contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité de service (QoS) des réseaux GSM et 3G des opérateurs de la téléphonie mobile au niveau des axes routiers et autoroutiers ».

Des mises en demeurent à l’encontre des trois opérateurs

Suite à ce constat, précise encore le communiqué, « l’Autorité de régulation a mis en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile : ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) ».

De par ces mises en demeure, l’ARPCE exige des opérateurs concernés « de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service des réseaux GSM et 3G au niveau des axes routiers et autoroutiers ».

Par ailleurs, l’ARPCE « informe également qu’une opération de contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité de service concernant l’ensemble des réseaux GSM, 3G et 4G sur tout le territoire national, est en cours de finalisation ».

Selon le même communiqué, « l’Autorité de régulation communiquera sur les résultats de cette opération dès son achèvement ».