Couverture médiatique du drame de l’Oued El Harrach : l’ANIRA sanctionne 4 chaînes de télévision

L’Algérie vit toujours sous le choc de la tragédie qui a frappé la capitale ce vendredi 15 août. Un bus de transport de voyageurs a chuté du haut d’un pont dans l’Oued El Harrach, causant la mort de 18 personnes et blessant 24 autres. Le pays entier a été bouleversé par l’ampleur du drame, dont les images et les témoignages ont envahi les réseaux sociaux.

De nombreuses vidéos circulent, montrant les opérations de sauvetage, les récits des survivants depuis leurs lits d’hôpital et, plus douloureux encore, les familles des victimes exposées aux caméras malgré le choc et la détresse. Une couverture jugée intrusive et indécente, qui a rapidement suscité une vive indignation.

D’ailleurs, à la suite de l’examen des contenus diffusés et partagés, l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA) a décidé de sanctionner quatre (4) chaînes de télévision, constatant de graves manquements professionnels.

Chute d’un bus dans l’Oued El Harrach : l’ANIRA dénonce des « pratiques inacceptables »

En effet, l’ANIRA a réagi avec fermeté face à cette situation. Dans un communiqué publié ce samedi 16 août, elle a dénoncé les graves manquements professionnels constatés dans la couverture de certaines chaînes de télévision, accusées d’avoir exploité la douleur humaine à des fins sensationnalistes.

D’après le même communiqué, l’ANIRA a noté que des journalistes sont allés jusqu’à interroger des blessés dans les services d’urgence et de réanimation, à poursuivre les familles endeuillées dans leurs moments de détresse, et à diffuser des images choquantes sans avertissement préalable. Selon l’Autorité, ces pratiques visent avant tout à accroître l’audience et à générer de l’interaction sur les réseaux sociaux, au détriment du respect de la dignité et de la vie privée.

L’ANIRA suspend 4 chaînes pendant 48 heures !

Après examen des enregistrements et des contenus diffusés, l’ANIRA a décidé de sanctionner quatre chaînes de télévision, à savoir El Bilad TV, El Wataniya TV, El Hayat TV et Echourouk TV. Leur diffusion a été suspendue à partir de 22h30 ce samedi 16 août 2025, et ce, pour une durée de quarante-huit (48) heures consécutives.

Cette suspension concerne à la fois la diffusion satellitaire et numérique en direct. Les chaînes sanctionnées doivent également retirer immédiatement de leurs sites et plateformes sociales tous les contenus jugés contraires aux règles déontologiques. Durant la période de suspension, elles n’auront pas le droit de publier de nouveaux contenus, que ce soit à la télévision ou en ligne.

L’ANIRA s’appuie sur les dispositions de la loi 23-20 relative à l’activité audiovisuelle, ainsi que sur le décret exécutif 24-250 fixant les obligations des services de communication audiovisuelle.

En outre, elle a également demandé à l’Établissement public de télédiffusion (TDA) d’appliquer immédiatement sa décision en procédant à l’arrêt technique de la diffusion sur tous les supports qu’il gère. Par cette mesure, l’Autorité entend rappeler les médias à leurs responsabilités, en les appelant au respect de la déontologie professionnelle et de la dignité humaine, surtout dans des moments de douleur collective.