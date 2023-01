Couverture des tribunes stade 5 juillet : Belaribi donne le feu vert

La date du début des travaux de couverture des tribunes du stade olympique 5 juillet 1962 a été annoncée. En effet, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville à savoir Tarik Belaribi a enfin dévoilé la date du commencement des travaux. En effet, cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures sportives. Effectivement, vous n’êtes pas sans savoir que l’Algérie ambitionne d’accueillir des événements sportifs continentaux mais aussi mondiaux.

D’autant plus après le succès de l’organisation des Jeux Méditerranéens à Oran cette année. À vrai dire, l’Algérie a commencé depuis plusieurs années les préparations pour être à la hauteur de ce genre de manifestations. Pour ce faire, la construction de plusieurs stades a été annoncée. Et ce, dans plusieurs wilayas. Notamment, le stade de Douera, Tizi Ouzou ou encore de Baraki. Pour rappel, ce dernier va accueillir la cérémonie d’ouverture du CHAN dans quelques jours.

En fait, l’Algérie aspire, à travers toutes ses réalisations, à être le pays organisateur de la CAN 2025. On notera que la Fédération algérienne de football (FAF) a, depuis quelques jours, déposé la candidature de l’Algérie auprès de la CAF. Sachant que le pays hôte sera annoncé le 10 février 2023. Cela après les visites d’inspection organisées entre le 5 et le 25 janvier 2023.

Tarek Belaribi donne le coup d’envoi aux travaux de couverture du 5 juillet 1962

Dans le même sillage, il convient de préciser que l’arène olympique passe par une opération de requalification actuellement. En effet, les autorités responsables visent à augmenter la capacité de cette infrastructure qui va atteindre, à la fin des travaux, 70.000 places. Par ailleurs, le premier responsable du secteur de l’habitat et de l’urbanisme a déjà parlé de la couverture du stade 5 juillet.

Ce samedi, Tarek Belaribi a donné le coup d’envoi des travaux qui porteront sur la mise en place d’un toit qui couvrira les tribunes de l’enceinte footballistique. En tout cas, il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Awras. De ce fait, le stade de la capitale sera le plus grand en Algérie.