Coût Internet mobile 2021 : l’Algérie première en Afrique

Le besoin en connectivité n’est plus un luxe sur le continent Africain. Il y a déjà plusieurs années maintenant que les africains jouissent d’un accès à la toile avec des couts de plus en plus abordables. Le site britannique spécialisé Cable.co.uk, a d’ailleurs mené une étude qui a classé l’Algérie comme étant le premier marché africain où le coût moyen d’un gigaoctet de data mobile est le plus abordable.

En effet, toujours selon la même étude, l’Algérie, qui figure comme étant le premier marché d’Afrique en ce qui concerne le coût moyen d’un gigaoctet de data mobile en 2021, est aussi classée la 16e au monde, selon le site spécialisé Cable.co.uk.

L’Algérie possède le coût moyen du gigaoctet de data mobile le moins cher en Afrique

Dans cette étude intitulée « Worldwide mobile data pricing 2021 : The cost of 1GB of mobile data in 230 countries », le site spécialisé Cable.co.uk précise que le coût moyen du gigaoctet de data mobile le plus abordable en Algérie s’échange à 0,51 USD, ce qui fait de lui le plus abordable sur le marché africain, qui lui-même connait dernièrement une très forte demande en connectivité à haut débit.

Pour rappel, l’Algérie occupait en 2020 la 3e place en Afrique avec un coût moyen du GB évalué à 0,65 USD. Il s’agit « d’une belle progression pour le pays en une année », commentent les auteurs de l’étude menée par le site spécialisé.

L’étude précise que le Maroc occupe la dixième place en Afrique et la 40e dans le monde, avec un coût moyen du gigaoctet de data mobile évalué à 0,88 USD. En ce qui concerne la Tunisie, elle est classée à la 14e place en Afrique et à la 50e dans le monde, avec un coût moyen du gigaoctet de data mobile évalué à 1,09USD.