Coût du Hadj 2025, bourse universitaire : Tebboune fixe les priorités lors du Conseil des ministres

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui une réunion importante du Conseil des ministres. Ce dernier a supervisé une série de discussions cruciales concernant plusieurs projets de loi et propositions économiques. Parmi les principaux sujets abordés figuraient un projet de loi sur les assurances, l’avancement des projets de silos de stockage de céréales et les relations entre l’Algérie et l’Union européenne.

Le Premier ministre a d’abord présenté un rapport sur l’activité gouvernementale des deux dernières semaines. Ensuite, les ministres ont fait des interventions détaillées concernant les projets de loi en cours et les propositions stratégiques, avant que le président ne donne ses orientations.

Décisions stratégiques : soutien aux étudiants, maintien des tarifs du pèlerinage

Parmi les initiatives phares figure la création d’une commission spéciale chargée d’examiner une augmentation des bourses universitaires. Cette commission sera composée des ministres de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Finances. Elle devra présenter ses conclusions lors du prochain Conseil des ministres. L’objectif principal est de soutenir les étudiants dans un contexte économique souvent difficile et d’encourager l’accès à l’éducation supérieure. Cette décision répond à des demandes récurrentes de la communauté universitaire, qui milite pour une meilleure prise en charge des besoins des étudiants.

En parallèle, le président a décidé que l’État assumerait les hausses des coûts du pèlerinage, afin de maintenir les tarifs au même niveau que ceux de la saison précédente. Cette mesure vise à soulager les fidèles et à leur permettre de réaliser ce devoir religieux sans subir de pressions financières excessives. Elle reflète également la volonté des autorités de préserver l’accessibilité à des services essentiels dans un esprit de solidarité nationale.

Accord Algérie-UE : vers une révision proche ?

Dans le domaine des relations internationales, le chef de l’État a ordonné une révision de l’accord entre l’Algérie et l’Union européenne, signé en 2005. Cet accord, qui n’a pas été modifié depuis sa mise en place, avait été conclu à une époque où l’économie algérienne reposait principalement sur les exportations d’hydrocarbures. Cependant, avec la diversification progressive de son économie, l’Algérie estime nécessaire de revoir les termes de cet accord pour mieux répondre aux réalités économiques actuelles.

Le président Abdelmadjid Tebboune a toutefois tenu à préciser que cette initiative ne repose sur aucun conflit avec l’Union européenne. Au contraire, elle s’inscrit dans une logique de renforcement des relations bilatérales sur la base du principe gagnant-gagnant. Ce repositionnement économique témoigne de la volonté de l’Algérie de bâtir des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques.

Ces décisions illustrent la détermination des autorités à répondre aux besoins de la population tout en adaptant les politiques nationales et internationales à un environnement en constante évolution. Elles reflètent également un engagement à promouvoir une gouvernance axée sur le bien-être des citoyens et la consolidation des partenariats stratégiques.

Droits syndicaux et transparence

Sur le plan législatif, le président a rappelé l’importance de respecter la loi sur le droit syndical. Il a insisté pour que cette loi garantisse la transparence dans l’exercice des activités syndicales et veille à ce qu’un véritable représentant syndical soit élu, afin de renforcer la confiance et l’efficacité des syndicats.

Le projet de loi sur les assurances a également été évoqué. M. Tebboune a demandé à ce qu’il soit enrichi de manière à refléter la souveraineté financière du pays. Il a encouragé les investisseurs à développer des banques privées algériennes pour dynamiser le secteur économique.

Progrès dans les projets agricoles

En matière de sécurité alimentaire, le président a salué les progrès réalisés dans les projets de silos de stockage de céréales. Ces silos devraient atteindre, pour la première fois, une capacité de 5 millions de tonnes, ce qui renforcera la sécurité alimentaire du pays. Il a ordonné la finalisation rapide des travaux restants et l’extension de ces infrastructures à d’autres régions agricoles clés.

Avant de clore la réunion, plusieurs nominations et fins de fonctions dans des postes élevés de l’État ont été validées, marquant une nouvelle étape dans la réorganisation de l’administration publique.