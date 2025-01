Coût de la vie : où se classe l’Algérie dans le monde et en Afrique en 2025 ?

Le coût de la vie est un indicateur clé pour évaluer la qualité de vie et le pouvoir d’achat des populations. L’Algérie, souvent perçue comme un pays au coût de la vie modéré, se positionne de manière intéressante dans les classements africains et mondiaux. Selon les données récentes de Numbeo, l’Algérie occupe une place notable parmi les pays africains en 2025, mais comment se compare-t-elle à ses voisins et au reste du monde ?

Avec un indice du coût de la vie de 24,5, l’Algérie se classe 4ᵉ en Afrique et 14ᵉ mondialement en 2025. Ce score place le pays parmi ceux où la vie est la plus abordable, tout en confirmant son statut de puissance économique majeure sur le continent.

Indice du coût de la vie 2025 : l’Algérie dans le TOP 5 africain

En se classant 4ᵉ, l’Algérie occupe une place de choix dans le TOP 5 africain et confirme son statut de pays où la vie est accessible. Tout en restant une économie majeure du continent. Voici le TOP 5 de l’indice du coût de la vie en Afrique :

Libye (18,6) : avec une économie en reconstruction, le pays affiche un indice du coût de la vie relativement bas ; Égypte (19,0) : deuxième du classement avec des prix abordables. Cependant, l’inflation y est plus qu’en Algérie ; Madagascar (20,7) : troisième, avec un indice légèrement supérieur ; Algérie (24,54) : une position solide dans le TOP 5, avec des prix modérés ; Tunisie (25,5) : un coût de la vie légèrement plus élevé ;

🟢 À LIRE AUSSI : Solidarité énergétique : l’Algérie envoie 5200 T de gaz à ce pays voisin

En effet, les chiffres fournis par Numbeo reflètent une Afrique contrastée, où certains pays maintiennent un coût de la vie très bas, tandis que d’autres, comme l’Éthiopie (43,18), affichent des indices plus élevés.

À l’échelle mondiale, l’Algérie se distingue par un coût de la vie relativement faible en 2025. Avec un indice de 24,54, elle se situe bien en dessous de la moyenne mondiale, qui tourne autour de 50. Par comparaison, des pays comme la Suisse (98,36) ou l’Islande (83,43) affichent des indices bien plus élevés, reflétant un coût de la vie exorbitant.

Algérie : un coût de la vie abordable face à un pouvoir d’achat en berne

Selon l’analyse de Numbeo, plusieurs éléments clés expliquent pourquoi l’Algérie se classe parmi les pays africains où la vie est la plus abordable. Cependant, l’étude met en avant des chiffres en euros qui masquent une réalité locale plus complexe. En Algérie, les salaires sont payés en dinars, et le salaire mensuel net moyen est d’environ 271,79 €. Cela signifie que, malgré des prix bas, le pouvoir d’achat des Algériens reste limité. Voici les principaux facteurs qui classent l’Algérie dans le TOP 5 africain en termes de coût de la vie.

Logement : les loyers sont bas en Algérie, selon l’analyse de Numbeo

En Algérie, les prix immobiliers sont parmi les plus bas d’Afrique. Un appartement d’une chambre en centre-ville coûte en moyenne 159,23 € par mois, tandis qu’en dehors du centre-ville, le prix descend à 106,15 €. Cependant, malgré ces tarifs abordables, le pouvoir d’achat limité des Algériens rend l’accès au logement difficile pour de nombreuses familles.

🟢 À LIRE AUSSI : Succès phénoménal pour ce géant algéro-qatari : 700 000 tonnes exportées pour 367 M$ en 2024

Alimentation : les prix des denrées de base sont abordables

Les prix des produits alimentaires sont relativement bas. Par exemple, le pain de 500 g coûte environ 0,14 €, un litre de lait 0,84 €, et un repas dans un restaurant bon marché 2,35 €. Toutefois, le salaire mensuel net moyen de 271,79 € oblige les algériens à équilibrer leur budget alimentaire.

Transport : les déplacements sont peu coûteux

Les transports en Algérie sont également très abordables. Un ticket de bus coûte environs 0,20 € et un litre d’essence 0,30 €. Cependant, malgré ces tarifs modérés, le faible pouvoir d’achat limite la capacité des ménages à se déplacer librement, surtout dans les zones rurales où les services sont moins développés.