Coût de la vie : les prix en Algérie parmi les plus élevés d’Afrique en 2023

Le dernier classement des pays africains révélant les destinations où le coût de la vie est le plus élevé a été publié, apportant des informations essentielles pour les voyageurs et les résidents. Les résultats mettent en lumière les villes les plus onéreuses du continent africain, et l’Algérie occupe une place de choix dans le classement.

Le dernier classement de la plateforme serbe Numbeo fait état des pays où vivre revient le plus cher au monde. La base de donnée en ligne prend en considération plusieurs facteurs, dont le pouvoir d’achat, le salaire moyen ainsi que les différents couts associés à la vie quotidienne (loyer, nourriture, charges…), dans divers pays du monde.

Top 10 des pays africains où le cout de la vie est le plus élevé en 2023 : l’Algérie absente

En tête du classement africain, on trouve le Sénégal, qui se hisse à la première place en matière de cherté de la vie. Suivie de près par la Côte d’Ivoire, en deuxième position, et l’Éthiopie, le pays africain a l’expansion économique la plus remarquable d’Afrique en 2023, en troisième place.

La quatrième position est occupée par le Cameroun, qui est également une destination coûteuse pour ses résidents et visiteurs. À la cinquième place, on retrouve l’île Maurice, qui est célèbre pour ses plages paradisiaques.

La sixième place revient au Zimbabwe, qui est suivie de près par l’Afrique du Sud. Les 3 dernières places du Top 10 des pays où la vie est la plus chère sont réservées au Botswana, à la Namibie et à l’Ouganda.

L’Algérie parmi les 20 nations africaines où vivre revient le plus cher

Bien que l’Algérie ne figure pas parmi les 10 pays africains les plus coûteux en 2023, elle se classe 15ᵉ parmi les nations africaines où le coût de la vie est le plus élevé. Alger maintient sa position dans le top 20 en termes de cherté de la vie et continue d’être une des villes les moins accessibles financièrement du continent africain

Ce classement est une ressource précieuse pour ceux qui planifient de voyager ou de s’installer en Afrique, car il offre des informations sur le coût de la vie dans différentes régions du continent. Il met également en évidence les disparités économiques au sein des pays africains, où certaines villes peuvent être considérablement plus onéreuses que d’autres au sein du même pays (Afrique du Sud par exemple).