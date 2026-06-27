Coût de la vie : l’Algérie dans le top des pays les moins chers au monde en 2026 (Classement Numbeo)

Avec un indice de 27,97 sur 155 pays recensés par la plateforme Numbeo, l’Algérie se classe au 135e rang mondial, confirmant son statut de pays très abordable. Un positionnement qui mérite une lecture approfondie, entre avantages structurels réels et nuances indispensables.

Il existe une carte du monde que l’on consulte rarement, celle du coût de la vie. Pas celle des salaires, ni celle du pouvoir d’achat, mais bien celle de ce que coûte, concrètement, le fait de vivre quelque part : se nourrir, se loger, se déplacer, sortir au restaurant. C’est précisément ce que mesure Numbeo, plateforme internationale de référence en matière de comparaisons économiques entre pays. Et dans ce classement-là, l’Algérie occupe une place remarquable.

Sur les 155 pays répertoriés dans la dernière édition du classement Numbeo, l’Algérie se positionne au 135e rang, avec un indice global du coût de la vie de 27,97.

En d’autres termes, vivre en Algérie coûte moins de trois fois moins cher qu’à New York, la ville de référence de l’indice, fixée à 100. Ce chiffre place le pays dans le dernier cinquième du classement mondial, aux côtés de nations comme le Vietnam (26,45), l’Indonésie (26,08), ou le Tadjikistan (27,88).

Un résultat qui ne s’explique pas par le hasard, mais par une combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques qu’il convient d’examiner.

Cout de vie selon Numbeo : un indice, plusieurs dimensions

Pour comprendre ce que signifie ce score, il faut d’abord saisir la méthode. L’indice Numbeo ne se contente pas d’agréger des prix à la consommation. Il est construit à partir de plusieurs sous-indices distincts, chacun mesurant un aspect précis de la vie quotidienne. Pour l’Algérie, le tableau est le suivant :

Indice du coût de la vie : 27,97

Indice de loyer : 3,53

Indice du coût de la vie plus loyer : 17,07

Indice des courses alimentaires : 37,19

Indice des prix des restaurants : 16,54

Indice du pouvoir d’achat local : 36,33

Ces chiffres racontent une histoire cohérente : l’Algérie est un pays où les prix sont globalement faibles, mais où les loyers sont particulièrement bas, et où les prix des restaurants figurent parmi les plus modestes du monde entier.

Le loyer, grande singularité algérienne ?

L’un des chiffres les plus frappants du tableau est l’indice de loyer : 3,53. C’est l’un des plus bas de tout le classement mondial. À titre de comparaison, la Suisse affiche un indice de loyer de 51,45, la France de 22,29, et même des pays voisins comme la Tunisie (5,34) ou le Maroc (8,33) se situent au-dessus. Seuls quelques pays, parmi les plus pauvres de la planète, présentent des indices similaires le Pakistan (3,38), l’Afghanistan (2,34) ou le Bangladesh (2,59).

Ce score extrêmement bas sur les loyers tire mécaniquement vers le bas l’indice combiné « coût de la vie plus loyer », qui s’établit à 17,07 plaçant l’Algérie parmi les dix pays les moins chers au monde sur ce critère composite. Concrètement, cela signifie que lorsqu’on intègre le coût du logement dans le calcul total des dépenses, l’Algérie devient encore plus compétitive que ses seuls prix à la consommation ne le laissent supposer.

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Les courses alimentaires : un profil différent

Si les loyers tirent l’indice global vers le bas, les courses alimentaires racontent une histoire légèrement différente. Avec un score de 37,19, l’Algérie se situe dans une zone intermédiaire pour ce poste de dépense. Ce chiffre est supérieur à celui de pays comme la Libye (sans indice disponible), Madagascar (23,76), ou le Pakistan (18,19), mais également supérieur à celui de la Tunisie (34,89) ou du Maroc (32,98).

Cela s’explique en partie par la structure du marché alimentaire algérien, largement approvisionné en produits locaux mais également exposé aux fluctuations des importations pour certaines denrées. L’indice des courses, à 37,19, reste néanmoins nettement inférieur à la moyenne des pays développés : la France affiche 73,18, l’Allemagne 64,94, les États-Unis 73,96.

L’indice des prix des restaurants est peut-être le plus parlant pour qui cherche à saisir la réalité quotidienne d’un pays. En Algérie, il s’établit à 16,54, un score qui place le pays dans le peloton de tête mondial de l’accessibilité en matière de restauration. Seuls quelques pays affichent des indices plus faibles : la Libye (non renseignée), Madagascar (15,41), le Myanmar (16,34), la Syrie (20,06).

Pour donner un ordre de grandeur, la France présente un indice de restaurants à 66,18, soit quatre fois plus élevé. Singapour à 55,54, la Turquie à 37,09, et même le Maroc voisin à 24,96, tous se situent nettement au-dessus de l’Algérie sur ce critère. Un repas au restaurant en Algérie représente donc une dépense très modeste à l’échelle internationale.

Afrique du Nord : quelle est la tendance selon Numbeo ?

Le classement Numbeo permet une lecture comparative précieuse entre pays du Maghreb et d’Afrique du Nord. Voici comment se positionnent les principaux pays de la région :

Pays Indice coût de la vie Rang mondial Égypte 21,59 151e Algérie 27,97 135e Tunisie 29,07 130e Maroc 31,39 119e Libye 18,35 155e

La Libye et l’Égypte devancent l’Algérie en termes d’accessibilité générale des prix. La Libye, avec un indice de 18,35, figure parmi les tout derniers pays du classement mondial, c’est-à-dire parmi les moins chers. L’Égypte, à 21,59, se situe également en deçà de l’Algérie.

En revanche, l’Algérie devance clairement la Tunisie (29,07) et le Maroc (31,39), ses deux voisins du Maghreb. Sur l’indice des loyers notamment, l’écart est saisissant : 3,53 pour l’Algérie, contre 5,34 pour la Tunisie et 8,33 pour le Maroc soit des loyers plus de deux fois plus élevés au Maroc qu’en Algérie selon cet indicateur.

Contexte mondial : les deux extrêmes

Pour mesurer pleinement la position de l’Algérie, il faut la situer par rapport aux deux extrêmes du classement.

En tête des pays les plus chers du monde, on trouve les Bermudes (135,75), les Îles Caïmans (115,56), les Îles Vierges (111,29) et la Suisse (110,74). Ces territoires affichent des indices qui représentent quatre à cinq fois celui de l’Algérie. Vivre en Suisse coûte, selon ces données, près de quatre fois plus cher qu’en Algérie. Les Bermudes, première du classement, coûtent près de cinq fois plus.

À l’autre extrémité, les pays les moins chers sont l’Inde (18,92), le Pakistan (19,58), l’Afghanistan (21,12) et l’Égypte (21,59). L’Algérie, à 27,97, se situe dans cette zone basse du classement, mais avec un profil distinct : son indice de loyer (3,53) est même inférieur à celui du Pakistan (3,38), ce qui en fait l’un des pays où se loger est le moins onéreux au monde relativement aux prix de New York.

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Le pouvoir d’achat local : la nuance essentielle

Le classement Numbeo inclut un indicateur trop souvent négligé : l’indice du pouvoir d’achat local, qui mesure la capacité réelle des habitants à acheter des biens et services compte tenu de leurs revenus. Pour l’Algérie, cet indice s’établit à 36,33.

Ce chiffre est révélateur. Il signifie que malgré des prix bas, les salaires locaux ne permettent pas de bénéficier pleinement de cette accessibilité. À titre de comparaison, la France affiche un pouvoir d’achat local de 118,54, la Suisse de 170,57, et même le Maroc voisin de 45,57 légèrement supérieur à l’Algérie malgré des prix plus élevés, ce qui reflète des salaires proportionnellement plus hauts.

Des pays à coût de la vie similaire mais à pouvoir d’achat très différent coexistent dans ce classement. Le Koweit, par exemple, affiche un indice de coût de la vie de seulement 42,46, mais un pouvoir d’achat local de 176,56 grâce à des revenus élevés tirés de la rente pétrolière. L’Angola, à 42,30 d’indice de coût de la vie, présente quant à lui un pouvoir d’achat de 200,80, le plus élevé du classement un paradoxe qui s’explique par la concentration de revenus dans certains secteurs économiques.

Ces données Numbeo offrent un instantané précieux, mais partiel, de la réalité économique algérienne. Ce qu’elles montrent avec clarté, c’est que sur les critères mesurables et comparables que sont les prix du logement, de la restauration et des biens courants, l’Algérie se classe parmi les vingt pays les moins chers du monde.

Ce que ces chiffres ne disent pas, en revanche, c’est la réalité vécue par les ménages algériens, confrontés à un pouvoir d’achat local limité (36,33), à des salaires modestes et aux tensions qui peuvent affecter la disponibilité de certains produits.