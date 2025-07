Coût de la vie en 2025 : où se situe l’Algérie à l’échelle africaine et mondiale ?

En 2025, l’Algérie se distingue une nouvelle fois par la modération de son coût de la vie. D’après les données actualisées de la plateforme internationale Numbeo, spécialisée dans les comparaisons de prix à l’échelle mondiale, le pays se classe à la 7ᵉ place sur 24 pays africains, avec un indice de 26,8. Ce classement reflète un environnement où les dépenses quotidiennes demeurent accessibles pour une majorité de la population.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie s’offre les premiers avions américains Cessna SkyCourier livrés en Afrique

L’indice de Numbeo repose sur une série d’indicateurs comparables d’un pays à l’autre, incluant notamment les frais liés à l’alimentation, au logement (en location ou à l’achat), aux transports, aux soins de santé et à d’autres services essentiels. Ce score est ensuite pondéré en fonction du revenu moyen, ce qui permet d’évaluer avec plus de justesse la charge financière réelle supportée par les citoyens.

Indice Numbeo : l’Algérie 7ᵉ pays le moins cher d’Afrique

Avec son indice de 26,8, l’Algérie s’inscrit dans une tendance proche de celle observée en Tunisie (27,5), et plus avantageuse que celle du Maroc (30), où le coût de la vie est légèrement plus élevé. Cette situation s’explique par des politiques de subvention, un accès relativement stable aux biens de première nécessité, et un parc immobilier encore abordable dans de nombreuses régions.

🟢 À LIRE AUSSI : Trump veut bannir 25 autres pays africains : l’Algérie est-elle dans la liste ?

Au sommet du classement africain figurent la Libye (17,2) et l’Égypte (19,6), qui combinent des prix bas et un pouvoir d’achat comparable à celui de l’Algérie. À l’opposé, certains pays du continent, notamment ceux où la dépendance aux importations est forte ou où l’inflation est mal maîtrisée, affichent des indices nettement supérieurs.

Alimentation, logement, santé : l’Algérie reste compétitive en Afrique

À l’échelle mondiale, les pays asiatiques comme le Pakistan, l’Inde et le Bangladesh enregistrent les coûts de la vie les plus bas. À l’inverse, les pays les plus onéreux sont les Îles Caïmans, la Suisse et Singapour, où l’indice dépasse les 100 points, traduisant un niveau de prix très élevé sur tous les postes de consommation.

🟢 À LIRE AUSSI : Top 10 des géants mondiaux de l’auto en 2025 : FIAT crée la surprise en Algérie !

Ce classement vient rappeler que, malgré les défis économiques et sociaux, l’Algérie conserve une certaine stabilité en matière de coût de la vie, ce qui représente un facteur non négligeable pour les ménages et les investisseurs potentiels. Reste à voir comment cette dynamique évoluera à moyen terme, notamment en lien avec les réformes économiques en cours et les fluctuations du dinar.