Coût de la vie : Alger future destination de l’emploi international ?

Selon le « Mercer’s 2022 Cost of Living City Ranking » qui classe les villes en fonction du coût de la vie, Alger, capitale de l’Algérie, fait partie des dix villes où le coût de la vie est le plus bas dans le monde pour les employés internationaux. Mercer étant une entreprise américaine (filiale de Marsh & McLennan Companies) qui représente le plus grand cabinet de conseil en ressources humaines au monde. L’entreprise possède 25 000 employés et opère dans 130 pays.

Amplifiées par la crise sanitaire et le conflit en Ukraine, l’inflation galopante et la volatilité des devises affectent les équilibres économiques et le coût de la vie à l’échelle mondiale. Dès lors, l’évaluation et la gestion de l’impact de ces variables sur le bien-être financier des employés s’avèrent particulièrement complexes pour les entreprises transnationales.

C’est ainsi que l’enquête de Mercer sur le coût de la vie fournit aux employeurs des données actualisées, complètes et fiables pour les aider à élaborer des stratégies de rémunération pour leurs employés mobiles sur des marchés mondiaux imprévisibles.

Quelles sont donc les villes les plus chères et les moins chères de la planète pour les employés internationaux ? Où se situe Alger sur ce critère décisif dans l’attrait des talents et des entreprises internationales ?

Le classement mondial 2022 des villes selon le coût de la vie

Le classement annuel des villes en fonction du coût de la vie de Mercer englobe plus de 400 villes dans le monde.

En plus d’évaluer plus de 200 biens et services, l’enquête met en évidence des facteurs essentiels — tels que les fluctuations monétaires, l’inflation et l’instabilité des prix du logement.

Afin de garantir la pertinence des données, l’étude s’ajuste constamment aux évolutions du marché international et aux habitudes de dépenses des travailleurs expatriés.

L’indice global du coût de la vie prend en compte les prix de plus de 200 articles appartenant aux catégories suivantes : logement, services publics, articles ménagers, soins de santé, loisirs et divertissements, transports, alimentation, services à domicile, vêtements et chaussures, alcool et tabac.

Quelles sont les dix villes où le coût de la vie est le plus élevé dans le monde pour les employés internationaux ?

Hong Kong est en tête du classement des villes où le coût de la vie est le plus élevé en 2022. Elle est suivie par les villes suisses, Zurich et Genève. Ankara, la capitale de la Turquie, ferme la marche à la 227e place. Quant à Alger, elle se trouve en 218e position, soit dans le top 10 des villes au coût de la vie le moins élevé dans le monde, en 2022, pour les travailleurs internationaux.

Voici donc la liste des 10 villes les plus chères dans le monde en 2022, du 1er au 10e :

Hong Kong — Hong Kong SAR Zurich — Suisse Genève — Suisse Bâle — Suisse Berne — Suisse Tel Aviv — Israël New York City, NY — États-Unis Singapour — Singapour Tokyo — Japon Pékin — Chine

Quelles sont les dix villes où le coût de la vie est le bas dans le monde pour les employés internationaux ?

Du reste, voici la liste des 10 villes les moins chères dans le monde en 2022, du 218e au 227e rang :

Alger — Algérie Almaty — Kazakhstan Tunis — Tunisie Tashkent — Ouzbékistan Istanbul — Turquie Karachi — Pakistan Islamabad — Pakistan Dushanbe — Tajikistan Bishkek — Kirghizistan Ankara — Turquie

Que retenir du rapport Mercer sur le classement des villes selon le coût de la vie ?

Ainsi, ce classement signifie que la capitale algérienne fait partie des dix villes qui offrent les coûts de logement, de services publics, de soins de santé, de loisirs, de transports, d’alimentation, d’habillement… les plus bas dans le monde en 2022 pour les employés internationaux.

Avec le récent retour d’une inflation forte dans le monde entier, la question du pouvoir d’achat demeure au cœur des préoccupations des travailleurs. Les entreprises, quant à elles, doivent trouver un équilibre délicat entre la maîtrise des coûts et la lutte pour attirer et retenir les talents. L’Algérie a donc un véritable coup à jouer sur ce plan.

Cependant, si le coût de la vie constitue l’un des principaux facteurs d’attractivité d’une ville pour les talents, les entreprises et les investissements internationaux, il n’en représente pas l’unique ferment. D’autres éléments rentrent en ligne de compte, notamment le niveau de qualité de vie. Un critère qui comprend la sécurité, l’hygiène, le respect de l’environnement, la qualité de l’enseignement, la gouvernance, la fiscalité, etc.

Et sur l’ensemble de ces critères, Alger et les autres villes du pays ont encore du pain sur la planche pour espérer concurrencer les grandes capitales mondiales.