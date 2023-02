Course aux JO 2024 : la CAF disqualifie le Congo et surprend l’Algérie

Après les réserves que la Fédération Algérienne de Football a formées au sujet d’une fraude que l’équipe nationale U23 du Congo a commis, l’Algérie a eu gain de cause.

En effet, lors du second tour qualificatif à la CAN U23, l’équipe d’Algérie de cette catégorie s’est inclinée face à l’équipe de la RDC. Or, sentant l’odeur d’une fraude, la FAF a formulé une requête administrative qui conteste l’âge d’un des joueurs de l’équipe congolaise.

Des soupçons fondés et qui ont été prises en considération par la Confédération Africaine du Football. Cette dernière a tranché dans cette affaire et a disqualifié la RDC.

Cette disqualification est synonyme du repêchage de l’Algérie qui disputera, à nouveau, les tours éliminatoires afin d’essayer se qualifier à la CAN U23, qui, a son tour, sera qualificative aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Néanmoins, le chemin vers la ville des lumières a pris une autre direction et ne sera pas tel qu’il était attendu.

En effet, alors que les regards de la sélection algérienne U23 se tournaient vers un match face au Ghana pour le compte du troisième et dernier tour qualificatif à la CAN U23, la CAF a surpris les hommes du sélectionneur algérien, Noureddine Ould Ali, en leur imposant un autre match avant de gravir la dernière marche de la CAN U23.



Un match en plus pour l’Algérie : la CAF surprend les Verts !

Ainsi, la Confédération Africaine de Football a estimé que le repêchage de l’Algérie devait se faire en l’accompagnant de celui de l’équipe que la RDC a battu lors du premier tour, l’équipe de l’Éthiopie.

De ce fait, l’Algérie devra se défaire de l’équipe de l’Éthiopie pour espérer affronter le Ghana lors du dernier tour qualificatif à la CAN U23. Une décision qui prend les allures d’un coup de théâtre puisqu’elle ne fut même pas imaginée.