La crise énergétique mondiale met en lumière les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Face à la flambée des prix du gaz et du pétrole, l’ancienne ministre française Ségolène Royal a sévèrement critiqué la décision du président Emmanuel Macron de suspendre les relations diplomatiques avec l’Algérie.

Dans un message publié vendredi sur son compte X, la présidente de l’Association France–Algérie estime que « l’absurdité du conflit avec nos voisins producteurs de gaz , comme l’Algérie » pèse lourdement sur l’économie française, alors que d’autres pays européens, comme l’Italie, continuent de se tourner vers l’Algérie pour sécuriser leurs approvisionnements.

Selon Ségolène Royal, « le chaos mondial rappelle une nouvelle fois ce principe : s’entendre avec ses voisins est la base de la paix et du développement ».

Elle met en garde contre les « insultes » répétées à l’encontre de l’Algérie par certains acteurs politiques français, estimant que la suspension des relations diplomatiques par Emmanuel Macron s’est faite « sans raison valable ».

L’Algérie, acteur clé dans un contexte énergétique mondial tendu

La guerre israélo-américaine contre l’Iran a renforcé la position stratégique de l’Algérie sur le marché énergétique. La fermeture du détroit d’Ormuz a perturbé les flux de pétrole et de gaz du Golfe. Augmentant la dépendance de plusieurs pays européens aux exportations algériennes. L’Algérie fournit aujourd’hui un tiers de la consommation en gaz de l’Italie, un élément central dans les discussions bilatérales.

🟢 À LIRE AUSSI : La Première ministre italienne Giorgia Meloni à Alger ce mercredi sur invitation officielle du président

Mercredi 18 mars, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a sollicité officiellement la « solidarité » de l’Algérie pour faire face à une grave crise énergétique, illustrant l’importance croissante du pays sur la scène internationale. Parallèlement, l’Italie a entamé des pourparlers avec Alger afin de sécuriser ses approvisionnements, tandis que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, effectuera une visite officielle le 28 mars pour aborder la question du gaz.

Une diplomatie énergétique au centre des enjeux européens

Face à ce contexte, la France apparaît isolée dans ses relations tendues avec l’Algérie. L’importance stratégique du pays nord-africain en matière énergétique ne cesse de croître. Plaçant les décisions diplomatiques françaises sous forte pression économique et politique.

L’Algérie fournit un tiers du gaz italien et devient un partenaire incontournable pour l’Europe.

La crise en Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz accentuent la dépendance européenne au gaz algérien.

et la fermeture du détroit d’Ormuz accentuent la dépendance européenne au gaz algérien. Les tensions France–Algérie risquent de peser sur le coût de l’énergie pour les consommateurs français.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune reçoit un appel du conseiller principal de Trump, Massad Boulos

L’ancienne ministre Ségolène Royal insiste sur le rôle des relations de voisinage. Et sur la nécessité d’un dialogue pragmatique pour éviter des conséquences économiques et géopolitiques plus lourdes.

Enfin, la flambée des prix de l’énergie et les crises régionales mettent l’Algérie au centre des stratégies européennes. Entre appels à la solidarité internationale et négociations bilatérales, la gestion diplomatique des relations avec Alger apparaît déterminante pour la sécurité énergétique du continent.