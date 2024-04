Cours particuliers : Belabed veut en venir à bout

Le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a abordé jeudi lors d’une séance plénière à l’APN la question des cours particuliers dispensés aux élèves.

Abdelhakim Belabed a souligné que les cours particuliers sont illégaux, car ils génèrent des profits non déclarés et se déroulent dans des locaux anarchiques et non sécurisés, voire dans des garages.

Le ministère a mis en place une série de mesures pour mettre fin à ce phénomène. Il sensibilise les élèves et leurs parents à ne plus encourager ces cours et à placer leur confiance dans l’établissement scolaire, seul habilité à dispenser un enseignement de qualité. Belabed a également assuré que les portes des établissements scolaires étaient ouvertes à tout moment pour dispenser des cours de soutien.

De nouveaux manuels scolaires pour le primaire dès la rentrée prochaine

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, l’Algérie se prépare à relever les défis de demain en revoyant les manuels destinés aux élèves des premières et deuxièmes années du primaire.

Le ministère de l’Éducation nationale algérien a récemment annoncé une initiative ambitieuse : la révision complète des manuels scolaires pour ces niveaux. Cette décision proactive vise à alléger la charge tant physique que cognitive des élèves, tout en garantissant la qualité de leur enseignement.

Les nouveaux manuels seront axés sur trois matières essentielles :

– Langue Arabe : pour renforcer les compétences linguistiques et littéraires des élèves.

– Mathématiques : pour développer la pensée analytique et les compétences numériques des élèves.

– Sciences Islamiques : pour transmettre les valeurs culturelles et spirituelles fondamentales.L’objectif principal est de regrouper ces matières dans un ou deux manuels au maximum, afin de réduire le poids des cartables et de concentrer l’attention sur l’essentiel de l’éducation.